The interpreter: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 13 agosto 2022, va in onda The interpreter. Si tratta di un film del 2005 diretto da Sydney Pollack e con protagonista Nicole Kidman. Di genere thriller, la pellicola dura 124 minuti. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di The interpreter. Il film parte con una scena introduttiva ambientata in Africa dove mostra alcuni ribelli del regime della Repubblica Democratica di Matobo che effettuano esecuzioni di stato non ufficiali nello stadio locale. Spostandosi a New York, troviamo Silvia Broome che lavora come interprete poiché cresciuta in Africa. Siccome capisce la lingua riesce a decifrare una conversazione privata tra due uomini in dialetto Ku i quali affermano che il presidente matobano Edmond Zuwanie è vittima di attentato. Lo stesso che di lì a qualche aggiorno è atteso al Palazzo di Vetro. Silvia capisce di essere capitata in un intrigo pericoloso e denuncia tutto, finendo sotto protezione.

The interpreter: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, vediamo chi fa parte del cast di The interpreter. Come già anticipato, la protagonista è Nicole Kidman. Scopriamo quali sono i personaggi e i rispettivi attori:

Nicole Kidman: Silvia Broome

Sean Penn: Tobin Keller

Catherine Keener: Dot Woods

Jesper Christensen: Nils Lud

Yvan Attal: Philippe

Earl Cameron: Edmond Zuwanie

George Harris: Kuman-Kuman

Michael Wright: Marcus

Clyde Kusatsu: Capo della Polizia Lee Wu

Eric Keenleyside: Rory Robb

Hugo Speer: Simon Broome

Maz Jobrani: Mo

Yusuf Gatewood: Doug

Curtiss Cook: Ajene Xola

Byron Utley: Jean Gamba

Robert Clohessy: agente FBI King

Terry Serpico: agente FBI Lewis

Sydney Pollack: Jay Pettigrew

David Zayas: Charlie Russell

Lynne Deragon: ambasciatore Davis

Okwui Okpokwasili: guida turistica

Streaming e TV

Dove vedere The interpreter in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda sabato 13 agosto 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.