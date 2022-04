The Help streaming e diretta tv: dove vedere il film

The Help è un film del 2011, diretto da Tate Taylor e tratto dall’omonimo romanzo – tradotto con L’aiuto in italiano – di Kathryn Stockett. Ambientata negli anni ’60 in Mississippi, la storia racconta di una giovane aspirante scrittrice che, una volta finita l’università, vuole fare carriera e quindi trova lavoro presso un giornale locale americano. La incaricano di gestire la posta delle casalinghe e così scopre che c’è un intero mondo di cui nessuno o quasi è a conoscenza. Facendo parte di una famiglia dell’alta società, la protagonista – Skeeter – capisce di essere circondata da persone che seguono il finto perbenismo e che la sua è una società intrisa di razzismo. Per questo il suo obiettivo è smascherare tutto questo con l’aiuto di alcune cameriere di colore. Nel cast, oltre alla protagonista interpretata da Emma Stone, ci sono altre star del panorama hollywoodiano come Jessica Chastain, Viola Davis e Victoria Spencer. Ma dove vedere The Help in diretta televisiva e live streaming? Di seguito tutti i dettagli.

In TV

Il film va in onda mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro – quindi gratuitamente – al primo tasto del telecomando. In alternativa si trova al tasto 501 per la versione HD, oppure al tasto 101 per la pay-TV di Sky.

The Help streaming live

Ma The Help non è godibile soltanto tramite televisione. Il film si può seguire anche in live streaming grazie a RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione degli utenti un servizio gratuito tramite cui seguire ciò che viene trasmesso in diretta televisiva. Come fare? Bisogna registrarsi alla piattaforma, anche via Facebook o Google, dopodiché fare login e selezionare il canale di interesse. RaiPlay è utilizzabile sia tramite destkop che via app, più comodo per smartphone e tablet.