The Good Doctor 3, le anticipazioni della quinta puntata in onda questa sera

Questa sera, venerdì 20 marzo 2020, va in onda la quinta puntata di The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore (già stimato per aver recitato in passato in Bates Motel). Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama? Vediamola insieme.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della quinta puntata

Secondo le anticipazioni di quesat sera, a The Good Doctor vedremo nuove avventure per il dottor Shaun. Nella prima puntata, intitolata Incompleto, il dottor Murphy, giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome di Savant, non riesce a lasciarsi andare completamente con Carly, colpa di un fastidioso tatuaggio che non riesce proprio ad accettare. Andando più a fondo però scoprirà che l’origine del problema ha radici che appartengono ad altre ferite.

Nella seconda puntata di The Good Doctor 3, in onda sempre venerdì 20 marzo, vediamo in “Amici e Famiglia” il dottor Glassman convincere Shaun ad andare a trovare suo padre, che sta morendo. L’incontro con la famiglia ha dei risvolti inaspettati. Claire nel mentre inizia ad affrontare il suo dolore, mentre Morgan e il dottor Melendez sono alle prese con un delicato intervento su un giocatore della NFL.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

