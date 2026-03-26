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The day after tomorrow: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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The day after tomorrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Il film catastrofico è uscito nel 2004 e vede alla regia Roland Emmerich. Tra i protagonisti del film spiccano Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trama è d’impostazione apocalittica e segue Jack Hall, uno studioso che si trova in Antartide insieme ad un gruppo di colleghi dove assiste in prima persona agli effetti del cambiamento climatico. Davanti ai suoi occhi i ghiacciai dell’Antartide soffrono drasticamente e Jack partecipa ad una conferenza delle Nazioni Unite in cui spiega quale sarà il futuro della Terra, se si proseguirà in quella direzione. Secondo gli studi, il pianeta sarebbe diretto verso una nuova glaciazione. Purtroppo i politici non gli credono e lo esortano a non creare falsi allarmismi, così Jack torna alla sua vita di sempre, dedicandosi allo studio e alla famiglia. Questo finché non iniziano a verificarsi i primi casi di collasso climatico.

The day after tomorrow: il cast

Abbiamo visto la trama di The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, ma qual è il cast completo del film? Ecco di seguito gli attori e i relativi personaggi del film:

  • Dennis Quaid: Jack Hall
  • Jake Gyllenhaal: Sam Hall
  • Emmy Rossum: Laura Chapman
  • Dash Mihok: Jason Evans
  • Jay O. Sanders: Frank Harris
  • Sela Ward: Dr. Lucy Hall
  • Arjay Smith: Brian Parks
  • Austin Nichols: J.D.
  • Tamlyn Tomita: Janet Tokada
  • Sasha Roiz: Parker
  • Ian Holm: Terry Rapson
  • Kenneth Welsh: Vicepresidente Becker
  • Perry King: Presidente Blake
  • Mimi Kuzyk: segretaria di stato
  • Nestor Serrano: Gomez
  • Glenn Plummer: Luther
  • Adrian Lester: Simon
  • Caroline Keenan: Tina
  • Richard McMillan: Dennis
  • Kenneth Moskow: Bob
  • Christopher Britton: Vorsteen
  • Terry Simpson: Cesar
  • Emanuel Hoss-Desmarais: Cecil
  • Amy Sloan: Elsa
  • Phillip Jarrett: Ag. Campbell
  • Vitali Makarov: Yuri, astronauta russo

Streaming e TV

Dove vedere The day after tomorrow in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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