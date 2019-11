The Crown 3, la prima puntata della nuova stagione disponibile gratis su Netflix

La Regina Elisabetta sta tornando su Netflix. La terza stagione di The Crown approda sulla piattaforma streaming domenica 17 novembre 2019 e, per questa felice occasione, ha deciso di predisporre la fruizione gratuita della prima puntata anche a chi non è ancora (o più) utente Netflix.

Un sogno per chi ama alla follia l’atmosfera regale che si respira in The Crown, ma sarà a tempo limitato: per 28 giorni, sarà possibile gustare il primo episodio di The Crown 3 senza doversi sottoporre a un abbonamento e in modo del tutto gratuito.

Ma dove? Netflix metterà a disposizione un sito specifico dove potersi collegare e guardare la puntata.

“The Crown è diventata una storia di successo britannica di fama mondiale da quando è stata lanciata su Netflix tre anni fa. Vogliamo dare a quante più persone possibile un assaggio dell’ottimo contenuto che Netflix sta creando qui nel Regno Unito, offrendo la prima puntata della nuova serie senza registrarsi”, così annuncia un portavoce della piattaforma streaming.

The Crown 3, chi può guardare la prima puntata gratis?

Ma chi può usufruirne? Tutti gli utenti Netflix di tutte le nazioni? Purtroppo no. Gli unici a poter beneficiare di questa stimolante iniziativa saranno coloro che vivono nel Regno Unito e in Irlanda, andando a replicare le iniziative avvenute in India e in Sud America. Questo potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per Netflix, che strizza un occhio al futuro (e alla concorrenza) per replicare l’iniziativa anche in altri paesi d’Europa: e, chissà, magari potrebbe arrivare anche in Italia.

Quando la terza stagione di The Crown arriverà sui nostri piccoli schermi, non vedremo più Claire Foy e Matt Smith nelle nobili vesti della Regina Elisabetta e del Principe Filippo.

Potrebbero interessarti Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di venerdì 15 novembre Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di venerdì 15 novembre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda venerdì 15 novembre 2019

La serie ci porterà a vent’anni di distanza dall’ultima stagione e racconterà il periodo che va dal 1964 al 1977. E a interpretare la Regina sarà l’attrice premio Oscar Olivia Colman, al suo fianco Tobias Menzies (Outlander) aka Filippo.

La nuova stagione di The Crown fa infuriare Buckingham Palace