TG La7 – Speciale elezioni amministrative 2021 (Maratona Mentana): ospiti, durata e streaming

MARATONA MENTANA – Oggi, lunedì 4 ottobre 2021, Enrico Mentana (con la sua proverbiale Maratona) seguirà su La7 i risultati delle elezioni amministrative 2021. Appuntamento alle ore 14,15 su La7. Tra gli inviati Sardoni e Celata. Quali saranno gli ospiti in studio e non della Maratona Mentana? Eccoli: Franco Bechis, Sabina Biraghi, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Francesca Schianchi, Tommaso Labate, Andrea Purgatori, Agnese Pini.

Durata

Ma quanto dura TG La7 – Speciale elezioni amministrative 2021 (Maratona Mentana) oggi, lunedì 4 ottobre 2021? La diretta è prevista dalle ore 14,15 alle ore 01,00. Il tutto con delle “pause”: alle 20 spazio al Tg La7 e alle 20,35 Otto e mezzo di Lilli Gruber.

Streaming e tv

Dove vedere il TG La7 – Speciale elezioni amministrative 2021 (Maratona Mentana) in diretta tv e live streaming? Lo speciale, come detto, va in onda su La7 oggi, lunedì 4 ottobre 2021, a partire dalle ore 14,15. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite il sito di La7. Qui la programmazione per le elezioni delle altre tv.