Elezioni amministrative 2021 in tv: Mediaset

Grande spazio alle elezioni amministrative 2021 sarà data da Rete 4. Una Maratona curata dal giornalista Giuseppe Brindisi in onda dalle ore 14,55 alle ore 20, uno speciale trasmesso in simulcast su TgCom24. I risultati saranno commentati da Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Luciano Fontana, Maurizio Martinelli, Federico Monga, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Gianfranco Pasquino, Guido Crosetto, Paolo Cirino Pomicino, Paolo Guzzanti e Klaus Davi. Alle 20,30 il consueto appuntamento con “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli, ospiti Giovanni Minoli, Giampiero Mughini, Gianfranco Pasquino e Vittorio Feltri. Poi in prima serata, dalle ore 21,25, Nicola Porro a “Quarta Repubblica” seguirà i risultati e le reazioni sul voto in diretta, ospiti: Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Spazio alle Amministrative 2021 anche nelle edizioni del Tg5 e di Studio Aperto. Tutti i canali sono visibili anche in live streaming su MediasetPlay.it.

La7

Ovviamente non potrà non seguire le elezioni amministrative 2021 Enrico Mentana che ancora una volta sarà in onda su La7 con la sua ormai cult Maratona. Appuntamento alle ore 14,15, tra gli inviati Sardoni e Celata. Ospiti in studio: Franco Bechis, Sabina Biraghi, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Francesca Schianchi, Tommaso Labate, Andrea Purgatori, Agnese Pini. Lo speciale proseguirà fino alle 20,30 e dopo la puntata di “Otto e mezzo” con Lilli Gruber riprenderà per proseguire fino a notte fonda.

Sky

Infine SkyTg24 che – come le altre all news – seguirà l’evento con una diretta ininterrotta. In streaming? SkyGo.