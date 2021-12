Testa e croce: il testo della canzone di Matteo Romano a Sanremo giovani 2021

Qual è il testo di Testa e croce, la canzone portata da Matteo Romano a Sanremo giovani 2021 in onda stasera – 15 dicembre 2021 – su Rai 1? Di seguito le parole del brano:

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

Guardo sempre il muro distratto

E non penso che

Tu sarai nel locale fatto

Gli occhi persi in quelli di un altro

Ma lo sguardo ancora un po perso

A pensare a me

E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro

Che non so neanche dove ho messo

E ti ricordi quella volta insieme in macchina

La mia canzone preferita forse sai ancora qual è

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

E se ripenso a quella volta ti parlavo

Ma che strano, eri distratto

Se me lo chiedi non vengo più a bere

Anche se vado via vuoi rimanere

Ormai, lo sai, non c’è più nessun film da vedere

Niente che ci lega insieme

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Alla fine è meglio

Forse hai ragione tu

Un po’ mi manchi ma lo metto dentro, un peso in meno

Abbiamo dato il meglio

Il peggio un po’ di più

Sta notte dormirò lo stesso anche se hai ragione tu

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Testa e croce, ma dove vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 con Amadeus questa sera, 15 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.