Nathaly Caldonazzo e Alessia Marcuzzi: il retroscena sull’ultimo falò di Temptation Island Vip

Nel corso del loro ultimo falò, il fidanzato di Nathaly Caldonazzo Andrea ha tirato in ballo Alessia Marcuzzi durante un litigio furioso. La frase pronunciata da Andrea a mezza bocca non è sfuggita ai più attenti e presto ha fatto il giro dei social.

Nathaly Caldonazzo e Andrea si sono detti di tutto, insultati e rinfacciati quello che è successo durante i giorni di permanenza nei rispettivi villaggi, ma anche quanto successo prima di entrare nella trasmissione di Canale 5, quando le cose tra loro già non andavano benissimo.

Durante il violento scontro, l’imprenditore ha rinfacciato alla (ormai ex) fidanzata di essere ambigua con alcuni single della trasmissione, mentre Nathaly Caldonazzo si è scagliata contro Andrea contestandogli i (tanti) momenti in cui ha flirtato apertamente con la tentatrice Zoe.

“Nulla giustifica questa love story nata appena sei entrato là dentro. Non ti vergogni di quello che hai fatto? Te la fai con una ragazza che ha 5 anni più di mia figlia”, ha urlato Nathaly Caldonazzo contro l’imprenditore che cercava di replicare, attaccandola ancora.

A quel punto, mentre lui inizia a sciorinare contro l’ex fidanzata una serie di episodi e comportamenti a suo dire scorretti, Nathaly si volta verso Alessia Marcuzzi, che, a pochi passi da loro, li osserva in silenzio senza intromettersi troppo, ma chiedendo più volte ad Andrea di moderare i toni.

L’imprenditore non tollerando l’atteggiamento di Nathaly inizia una frase che lascia in sospeso. “Non guardare Alessia perché mi fai inc***re”, dice Andrea rivolgendosi a Nathaly. A quel punto interviene la presentatrice che cerca di rimettere a posto l’imprenditore: “Se Nathaly vuole guardare me, guarda me”.

A quel punto lui ha risposto per le rime vendicandosi con la ex compagna: “Mi fa piacere che ti sei appoggiata ad Alessia che quando sei a casa non parli così di lei…”. Andrea non finisce la frase ma è chiaro che voglia intendere che Nathaly Caldonazzo in passato abbia parlato male della conduttrice di Temptation Island seduta a pochi passi da loro.

Quando ha pronunciato questa frase, è sceso il gelo davanti al falò. Nathaly Caldonazzo ha cercato di smorzare la situazione dicendo ad Andrea di star zitto. A quel punto è intervenuta Alessia che da signora ha fatto notare ad Andrea quanto poco signore fosse lui pronunciando quella frase: “Sei anche poco elegante, Andrea, perché questa cosa non è molto carina. Però non mi interessa, sono i toni che devi moderare”.

Il falò è terminato nei peggiori dei modi, con Nathaly Caldonazzo che lascia Andrea seduto sul tronco mentre spiega ad Alessia Marcuzzi che non può esserci futuro per loro.