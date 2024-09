Temptation Island 2024: le anticipazioni e coppie della terza puntata, 24 settembre

Stasera, martedì 24 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Temptation Island (Autunno 2024), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della terza puntata vedremo andare avanti le dinamiche tra le 7 coppie “in gara”. Prevista una puntata scoppiettante e ricca di sorprese e nuove emozioni. Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti, come detto, 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione.

“Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicita?” ”la vita di coppia è la vita che voglio? queste sono solo alcune delle domande che sovvengono piu’ frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia con rispetto ed empatia dice la fatidica frase “ho un video per te” e consegna al destinatario/a immagini inedite che possono rafforzare o compromettere i sentimenti.

Temptation Island (Autunno 2024): Coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island (Autunno 2024)? In tutto vedremo sette coppie affrontare il viaggio nei sentimenti. Coppie e tentatori approderanno stasera in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Un paradiso nel sud dell’isola dove per 21 giorni tentatori e tentatrici cercheranno in tutti i modi di mettere in discussione i rapporti delle coppie in gara. Le coppie infatti da stasera si separeranno, soggiornando in due villaggi diversi. Scopriamo chi sono le coppie: Diandra, 37 anni e Valerio, 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty, 24 anni e Antonio, 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco, 31 anni e Giulia, 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio, 35 anni e Sara, 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Autunno 2024) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.