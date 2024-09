Temptation Island (Autunno 2024): coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming

Da martedì 10 settembre 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nuova edizione del docu-reality “Temptation Island”. Il racconto delle appassionanti vicende sentimentali è affidato come sempre a Filippo Bisciglia, il programma è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. per la regia di Andrea Vicario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Coppie e come funziona

Quali sono le coppie di Temptation Island (Autunno 2024)? Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione: Diandra, 37 anni e Valerio, 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty, 24 anni e Antonio, 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco, 31 anni e Giulia, 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio, 35 anni e Sara, 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Le coppie mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati che, accompagnati da 26 single (13 uomini e 13 donne) instaurano con loro fin da subito rapporti di amicizia e confidenza. In questo clima di spensieratezza ed allegria vivono la quotidianità che gli permette più facilmente di aprirsi e riflettere sulle situazioni e le emozioni che stanno vivendo.

“Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicita?” ”la vita di coppia è la vita che voglio? queste sono solo alcune delle domande che sovvengono piu’ frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia con rispetto ed empatia dice la fatidica frase “ho un video per te” e consegna al destinatario/a immagini inedite che possono rafforzare o compromettere i sentimenti. Solo dopo aver trascorso le tre settimane separati le coppie tirano le somme del proprio percorso decidendo il destino della propria relazione.

Temptation Island (Autunno 2024): location

Dove sono state girate (location) le puntate di Temptation Island (Autunno 2024)? Le riprese si sono svolte nella magnifica cornice a sud della Sardegna, nel bellissimo relais di Is Morus situato a Santa Margherita di Pula. Per vedere e conoscere il comportamento assunto dai rispettivi partner il luogo di ritrovo è il “Pinnettu” dove vengono mostrati i filmati che raccontano con immagini e parole gli stati d’animo che si vivono nei due villaggi.

Quante puntate

Abbiamo visto le coppie, i tentatori e le tentatrici, ma quante puntate sono previste per Temptation Island (Autunno 2024)? In tutto dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima martedì 10 settembre 2024; l’ultima martedì 15 ottobre 2024. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 10 settembre 2024

Seconda puntata: martedì 17 settembre 2024

Terza puntata: martedì 24 settembre 2024

Quarta puntata: martedì 1 ottobre 2024

Quinta puntata: martedì 8 ottobre 2024

Sesta puntata: martedì 15 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Autunno 2024) in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 10 settembre 2024 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.