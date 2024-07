Temptation Island 2024: le anticipazioni e coppie della seconda puntata, 4 luglio

Stasera, 4 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Temptation Island 2024, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto all’undicesima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi Raul si sentirà irritato per il comportamento di Martina, sua fidanzata, che sembra sempre più legata al tentatore Carlo. Spazio poi ad Alessia, la quale dopo aver ricevuto un rifiuto dal fidanzato per un confronto anticipato a soli 48 ore dall’inizio dell’avventura, confiderà a Filippo il desiderio di chiedere un secondo falò con Lino. Il ragazzo sarà protagonista di un altro video compromettente. Ci sarà il falò di confronto? Jenny assisterà al percorso del fidanzato Tony con la tentatrice Karina, notando un avvicinamento che la lascerà delusa.

Temptation Island 2024: Coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2024? In tutto vedremo sette coppie affrontare il viaggio nei sentimenti. Coppie e tentatori approderanno stasera in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Un paradiso nel sud dell’isola dove per 21 giorni tentatori e tentatrici cercheranno in tutti i modi di mettere in discussione i rapporti delle coppie in gara. Le coppie infatti da stasera si separeranno, soggiornando in due villaggi diversi. Scopriamo chi sono le coppie.

Siria e Matteo , fidanzati da sette anni. La ragazza: “Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”.

e , fidanzati da sette anni. La ragazza: “Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”. Jenny e Tony , insieme da cinque anni. La fidanzata: “Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre”.

e , insieme da cinque anni. La fidanzata: “Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre”. Christian e Ludovica , fidanzati da quasi due anni. Il ragazzo: “Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”.

e , fidanzati da quasi due anni. Il ragazzo: “Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”. Raul e Martina , insieme da dieci mesi. Martina: “Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

e , insieme da dieci mesi. Martina: “Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”. Vittoria e Alex , insieme da un anno e dieci mesi. La ragazza “Vittoria: “Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no!”.

e , insieme da un anno e dieci mesi. La ragazza “Vittoria: “Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no!”. Luca e Gaia , fidanzati da un anni e otto mesi. Gaia: “Durante la nostra storia di un anno e otto mesi, mi ha tradito già tre volte, ovviamente l’ho perdonato perché lo amo, lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono si verifica tutto il contrario”.

e , fidanzati da un anni e otto mesi. Gaia: “Durante la nostra storia di un anno e otto mesi, mi ha tradito già tre volte, ovviamente l’ho perdonato perché lo amo, lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono si verifica tutto il contrario”. Lino e Alessia, fidanzati da quattro anni. La ragazza: “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca”.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.