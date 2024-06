Temptation Island 2024: coppie, tentatori, conduttore, tentatrici, fidanzati, fidanzate, chi sono, location, single, concorrenti, quante puntate e streaming

Torna il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Lo storico show di Canale 5 riparte in prima serata dal 27 giugno 2024 ogni giovedì con la conduzione di Filippo Bisciglia. Protagoniste sette coppie di fidanzati pronte a mettersi in gioco per provare a resistere alle attenzioni e alle lusinghe dei corteggiatori e delle corteggiatrici che cercano di testare la solidità del loro rapporto per 21 giorni. La location è sempre quella dell’Is Molus Relais in Sardegna. Chi cederà alle lusinghe dei single e chi invece continuerà con il proprio partner? Scopriamo insieme tutte le informazioni su Temptation Island 2024.

Concorrenti, coppie, fidanzati, fidanzate

Sono sette le coppie di fidanzati che partono per il loro viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Scopriamo insieme qualcosa in più sulle coppie.

Siria e Matteo

Sono di Massa Carrara, lei ha 22 anni, è un’impiegata e sta con Matteo da sette anni. Negli ultimi due Siria, originaria di Gela, ha avuto un drastico dimagrimento (“Pesavo 130 chili”, ha rivelato nel video di presentazione) e oggi è molto cambiata. Per questo ha scritto a Temptation Island: “Voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha confessato. “Io non volevo partecipare, anche perché nel nostro rapporto va tutto bene», l’obiezione di Matteo, 33 anni. Lui è molto geloso.

Jenny e Tony

Sono fidanzati da 5 anni e provenienti da Catania. Jenny ha deciso di scrivere al programma perché il suo fidanzato non le consente di vivere la sua vita mentre lui, lavorando come dj, è sempre circondato da molte ragazze. Jenny, nel video di presentazione, ha anche dichiarato di aver ricevuto delle chat tra il suo fidanzato e un’altra ragazza. Tony si è discolpato, dicendo che gli è stato hackerato il profilo!

Christian e Ludovica

Fidanzati da un anno e dieci mesi, provenienti da Vasto. Christian ha deciso di scrivere al programma dopo essere stato lasciato due volte da Ludovica e dopo aver scoperto che la sua fidanzata, in entrambe le occasioni, l’ha tradito con la stessa persona. Christian l’ha perdonata perché è innamorato di lei e vuole capire se anche Ludovica prova gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Martina e Raul

Sono di Roma e fidanzati da dieci mesi. A scrivere al programma è Martina, 26 anni, che lamenta l’eccessiva gelosia del compagno: “È geloso e possessivo, due anni fa ci siamo già lasciati proprio per questo motivo”. Raul, 23 anni, ha chiesto alla fidanzata di andare a convivere, ma lei tentenna: “Mi chiede di andare a convivere, ma io non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”. Vuole dunque capire se è l’uomo giusto per lei.

Alex e Vittoria

Sono fidanzati da un anno e nove mesi. Vittoria ha deciso di partecipare al programma perché vuole una risposta definitiva dal suo fidanzato, se vuole stare con lei oppure no. Secondo Vittoria, Alex non include la propria fidanzata nella sua vita, al punto che, in un’occasione, non è stata invitata neppure al suo compleanno. Alex ha smentito quando detto dalla sua fidanzata.

Gaia e Luca

Stanno insieme da due anni. Luca è originario del Salento, ma da diversi anni vive a Riccione dove ha conosciuto Gaia. A scrivere alla redazione è Gaia, 24 anni, che spera di capire a Temptation Island cosa prova davvero Luca, che nel corso della loro relazione l’ha tradita più di una volta. “Lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo, ma voglio capire di più”, ha spiegato Gaia.

Lino e Alessia

Sono fidanzati da quattro anni e provenienti da Napoli. Alessia ha deciso di scrivere a Temptation Island perché non si fida del suo fidanzato. Alessia, infatti, è convinta che Lino la tradisca e lo definisce anche un ragazzo immaturo. Lino, dal canto suo, vorrebbe maggiore libertà. Secondo Alessia, Lino deve guadagnarsi la sua fiducia. Dal video di presentazione, scopriamo anche che Lino ha commesso un errore in questi quattro anni di relazione.

Temptation Island 2024: conduttore e sigla

Anche quest’anno il conduttore di Temptation Island 2024 è Filippo Bisciglia. Il conduttore ha già guidato dieci edizioni accompagnando numerose coppie nei loro viaggi nei sentimenti. Romano, ex concorrente del GF 6, ha condotto tutte le edizioni tranne l’ottava, condotta da Alessia Marcuzzi e andata in onda nel settembre-ottobre 2020. Anche quest’anno la sigla della trasmissione èLove The Way You Lie, la canzone di Eminem e Rihanna. Nel tempo il brano è divenuto un elemento caratterizzante del programma.

Location

Anche per questa undicesima edizione di Temptation Island la location è quella magica del resort di lusso Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Le coppie vivranno 21 giorni in compagnia di tentatori e tentatrici single, che proveranno a mettere a repentaglio la loro fedeltà. Tornano anche il pinnettu, la capanna in cui i protagonisti si recano per visionare i filmati ricevuti dalla produzione, mentre il falò di confronto è il momento più atteso del programma in cui le coppie si ritrovano a dover decidere del proprio futuro: lasciare insieme il programma o uscire separati.

Temptation Island 2024: tentatori, tentatrici, single

Come in ogni edizione, a mettere lo zampino tra le coppie ci penseranno bellissimi tentatori e bellissime tentatrici single. Le coppie infatti metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort in compagnia di ragazzi e ragazze single. Al termine dei 21 giorni, ma anche durante il percorso, le coppie si riuniranno. La decisione definitiva sul loro percorso di coppia ci sarà con il falò di confronto. Ecco i nomi e le storie dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island 2024.

Tentatori

Filippo, 31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri. Simone, 32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio il tennis e’ una sua grande passione.

32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio il tennis e’ una sua grande passione. Andrea, 32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra.

32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra. Luigi, 33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva. È stato in prima linea durante il covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e va in palestra.

33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva. È stato in prima linea durante il covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e va in palestra. Giovanni, 26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel.

26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel. Jakub, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi.

24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi. Carlo Marini, 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis.

28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis. Federico, 34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali.

34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali. Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma.

28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma. Fabio, 27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit.

27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit. Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Il tentatore di Temptation Island 2024 vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross, downhill.

23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Il tentatore di Temptation Island 2024 vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross, downhill. Roberto Ferrigno , 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si è appassionato al pilates.

, 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si è appassionato al pilates. Andy, 28 anni di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.

Temptation Island 2024: Tentatrici

Gaietta, 23 anni di Pescara, vive a Milano da sola. È laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte e sa guidare la moto.

23 anni di Pescara, vive a Milano da sola. È laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte e sa guidare la moto. Siriana, 24 anni di Rieti. È un’imprenditrice: gestisce 3 case di riposo di sua proprietà. Ama il pilates e l’equitazione.

24 anni di Rieti. È un’imprenditrice: gestisce 3 case di riposo di sua proprietà. Ama il pilates e l’equitazione. Sofia, 27 anni italo-uruguyana vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. E’ laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro.

27 anni italo-uruguyana vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. E’ laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro. Mara, 28 anni di Taranto. Da circa 1 mese ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo.

28 anni di Taranto. Da circa 1 mese ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo. Nicole, 25 anni di Milano. Studia per diventare personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna alla quale è molto legata. Le piace giocare a tennis.

25 anni di Milano. Studia per diventare personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna alla quale è molto legata. Le piace giocare a tennis. Noemi , 21 anni di Napoli. È una ballerina professionista e modella. Non ha i social perché preferisce conoscere le persone faccia a faccia.

, 21 anni di Napoli. È una ballerina professionista e modella. Non ha i social perché preferisce conoscere le persone faccia a faccia. Teresa , 32 anni. È cresciuta tra Verona e Sassuolo dove al momento vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa.

, 32 anni. È cresciuta tra Verona e Sassuolo dove al momento vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa. Jennifer , 22 anni di Cosenza. È una speaker radiofonica e sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Ama il canto, il ballo e la palestra.

, 22 anni di Cosenza. È una speaker radiofonica e sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Ama il canto, il ballo e la palestra. Melania, 23 anni di Padova. Studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance ed e’ sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

23 anni di Padova. Studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance ed e’ sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Chiali, 25 anni di Vajont, Pordenone. La tentatrice di Temptation Island 2024 è estetista. Abita con la mamma e la nonna. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga.

25 anni di Vajont, Pordenone. La tentatrice di Temptation Island 2024 è estetista. Abita con la mamma e la nonna. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga. Maika, 30 anni di Roma. Ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia. Si occupa un po’ di tutto ma principalmente fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza.

30 anni di Roma. Ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia. Si occupa un po’ di tutto ma principalmente fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza. Karina, 28 anni di origini russe, abita a Grosseto. Si è laureata in scienze politiche, fa l’hostess negli eventi. Ama ballare, pratica danza sui tacchi e va in palestra.

28 anni di origini russe, abita a Grosseto. Si è laureata in scienze politiche, fa l’hostess negli eventi. Ama ballare, pratica danza sui tacchi e va in palestra. Marta, 33 anni di Lucca. Laureata in design, il suo sogno era quello di diventare arredatrice di interni ma passare le giornate davanti al computer non faceva per lei. Al momento gestisce un ristorante. Ama disegnare, viaggiare e fare lunghe passeggiate.

Quante puntate

Abbiamo visto le coppie, i tentatori e le tentatrici, ma quante puntate sono previste per Temptation Island 2024? In tutto sei puntate, in onda su Canale 5 ogni giovedì sera a partire dal 27 giugno 2024. Prevista una nuova edizione già in autunno. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

Prima puntata: 27 giugno 2024

Seconda puntata: 4 luglio 2024

Terza puntata: 11 luglio 2024

Quarta puntata: 18 luglio 2024

Quinta puntata: 25 luglio 2024

Sesta puntata: 1 agosto 2024

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 27 giugno 2024 alle ore 21.30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.