Temptation Island 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le puntate

Dal 30 giugno 2021 su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island 2021, il “viaggio nei sentimenti” vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova – in un resort da sogno in Sardegna, l’Is Morus Relais – la tenuta della loro relazione, senza cedere alle lusinghe di uno stuolo di single (tentatrici e tentatori). Alla conduzione ci sarà ancora una volta, per l’ottavo anno consecutivo, Filippo Bisciglia nel ruolo di narratore (e, in caso di necessità, di consigliere). Dove vedere Temptation Island 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Temptation Island 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island.

Come funziona

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Tempation Island 2021, ma come funziona lo show? Durante la permanenza sull’isola delle tentazioni (nell’arco delle 6 puntate in programma) i fidanzati e le fidanzate vedranno – attraverso i famigerati video mostrati nel pinnettu e nel momento del falò serale in spiaggia – come i rispettivi partner stanno vivendo l’esperienza. Il 21esimo giorno, al calar del sole, saranno chiamati al falò di confronto finale per decidere se tornare a casa da soli o insieme alla persona con cui sono sbarcati in Sardegna.