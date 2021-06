Temptation Island 2021, i concorrenti: le coppie del reality

Quali sono le coppie (concorrenti) di Temptation Island 2021, il reality show in onda su Canale 5 dal 30 giugno? Al programma prendono parte sei coppie: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. Conosciamole meglio.

MANUELA E STEFANO

Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. “Ho scritto io a Temptation Island 2021 perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”, ha raccontato Manuela. Stefano ha ammesso di aver sbagliato: “Sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”.

CLAUDIA E STE

Ste, 30 anni,impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono. Il 30 settembre 2018 lui le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021. “Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa – ha raccontato Caludia – . Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island 2021 perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”. Ste ha invece rivelato: “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”.

JESSICA E ALESSANDRO

Tra le coppie di concorrenti di Temptation Island 2021 ci sono anche Jessica e Alessandro. Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni. “Scrivo a Temptation Island perché da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla – ha detto Jessica -. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”. “È vero che sono cambiato – ha ammesso Alessandro -, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”.

NATASCIA E STEFANO

Natascia, 31 anni, estetista, vive a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da 1 anno. “Scrivo a Temptation Island 2021 per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”. E Alessio: “Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato”.

FLORIANA E FEDERICO

Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo. “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19,30 perché io voglio mangiare a quell’ora – le parole di Floriana -. Dopo di che io vado a dormire alle 21,30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”. Federico: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. E’ pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100 per cento”.

VALENTINA E TOMMASO

Tra le coppie di Temptation Island 2021 ci sono anche Valentina e Tommaso. Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha raccontato Valentina. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha detto Tommaso -. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.