Temptation Island 2021: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Temptation Island 2021, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Dopo il consueto sbarco dal caicco, le sei coppie in gioco verranno separate per 21 giorni e, da quel momento, vivranno in due villaggi differenti: il villaggio delle fidanzate, dove ci saranno anche i single, e quello dei fidanzati, dove alloggeranno anche le single. Le 6 coppie di quest’edizione sono le seguenti: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico. I 25 single (12 tentatrici e 13 tentatori), invece, si chiamano Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia, Gabry, Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, durante la prima puntata di Temptation Island 2021, una coppia potrebbe abbandonare il villaggio. Il motivo? Un fidanzato, in preda alla gelosia, avrebbe scavalcato le barriere per raggiungere la sua amata. “Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti. Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio. Pare che uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”, ha spifferato MondoTv24, che ha aggiunto che un altro fidanzato avrebbe avuto scatti di nervosismo a causa dell’eccessiva gelosia.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island.