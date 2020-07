Temptation Island 2020, cosa è successo nell’ultima puntata | Riassunto

TEMPTATION ISLAND 2020 RIASSUNTO – Questa sera, giovedì 30 luglio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2020, ma cosa è successo nell’ultima puntata trasmessa (la quinta)? Vediamo insieme il riassunto della scorsa (ultima) puntata del reality show di Maria De Filippi che da anni riscuote grande successo di pubblico.

Nella puntata andata in onda martedì 28 luglio Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno iniziato la loro resa dei conti. All’inizio del falò Antonella non ha esistato a definire “cattivo” il suo compagno, sostenendo che “ha detto cose imperdonabili”. Pietro, dal canto suo è geloso dell’ingombrante presenza dell’ex di Antonella (Fabiano Petricone) del quale la showgirl parla troppo spesso. Pietro ha poi approfondito la conoscenza con la tentatrice Beatrice e sottolineato l’immaturità di Antonella.

Non è andata molto meglio tra Annamaria e Antonio. Nel falò anticipato di confronto Annamaria ha messo alle strette il suo compagno, accusato di frequenti tradimenti, che si è avvicinato tanto alla tentatrice Ilaria da ipotizzare un futuro con lei fuori dal programma. Antonio si è giustificato e ha tentato di riconquistare Annamaria che, per amore, ha deciso (per ora) di non lasciarlo, ma è rimasta comunque molto delusa dal suo comportamento.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo (il riassunto della quinta puntata) ma quante puntate sono previste per Temptation Island 2020? In tutto sono previste sei puntate che andranno in onda nel mese di luglio: la prima il 2, l’ultima oggi, giovedì 30 luglio 2020. Di seguito la probabile programmazione di Temptation Island 2020:

Prima puntata: 2 luglio 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: 9 luglio 2020 TRASMESSA

Terza puntata: 16 luglio 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: 23 luglio 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: 28 luglio 2020 TRASMESSA

Sesta puntata: 30 luglio 2020 OGGI

