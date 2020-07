Temptation Island 2020, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in onda il 30 luglio

TEMPTATION ISLAND 2020 ANTICIPAZIONI – Questa sera, giovedì 30 luglio 2020, va in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate la cui edizione corrente è un ibrido tra Vip e Nip: concorrenti famosi (come Antonella Elia) e altri mai sentiti nominare. Tutti con un filo rosso ad unirli: la ricerca di solidità in una relazione. E quale trampolino migliore per mettersi alla prova, se non quello di Maria De Filippi?. Vediamo quali sono le anticipazioni della sesta e ultima puntata, in onda questa sera, 30 luglio, alle ore 21,25 su Canale 5.

Le anticipazioni della sesta puntata

Secondo le anticipazioni di Temptation Island 2020 in onda stasera Pietro Delle Piane (il fidanzato di Antonella Elia) verrà chiamato a rispondere del bacio dato alla single Beatrice. Antonella Elia urlerà: “Non ti avvicinare, vai lontano” e ancora: “Non mi toccare, schifoso. Non sto scherzando”. Lui spiega: “Beatrice potrebbe essere mia nipote” e la Elia risponderà tirandogli uno schiaffo. Pietro: “Se ho detto tutte quelle cose, è perché si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo”. Come andrà a finire?

Cos’è successo nella precedente puntata? Il riassunto

Intanto il conduttore di Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia, ha annunciato: “Vi posso anticipare che ci troveremo davanti a innumerevoli colpi di scena”. Ecco quindi i restanti falò di confronto. Gli spettatori assisteranno al chiarimento tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Lei vorrebbe un figlio dal suo compagno, lui non si sente pronto per un passo simile. Stasera vedremo se i due decideranno di uscire insieme dal reality o se prenderanno strade separate. Falò di confronto anche per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore è apparso deluso dalla fidanzata, che più volte ha rimarcato di non volersi trasferire da lui. “Non ne vale la pena”. Per sapere cosa succederà questa sera a Temptation Island 2020, sintonizzatevi tutti su Canale 5 dalle ore 21,25.

