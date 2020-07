Temptation Island 2020, che cosa è successo nella precedente puntata

Con l’arrivo dell’estate in genere piomba anche Temptation Island sugli schermi degli italiani. Il programma di Maria De Filippi per l’edizione 2020 ha mischiato Vip e Nip, portando in scena uno show fatto di amori, tradimenti, flirt, scelte e dolori che appassiona ogni anno una grande fetta di pubblico. “Intrappolati” in un villaggio, fidanzati e fidanzate dovranno provare il loro amore al proprio partner, tra un tentatore e l’altro. Soltanto l’amore più puro potrà trionfare in un programma che si basa principalmente sui tradimenti. Il programma quest’estate è condotto da Filippo Bisciglia: a lui l’ingrato compito di mostrare chi è stato infedele. Vediamo cos’è successo alle coppie durante la precedente puntata.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2020: cosa succede stasera?

Temptation Island 2020, il riassunto: Valeria e Ciavy

Coppia naufragata. Ciavy non è disposto a convivere con i suoi sentimenti e con l’amore che prova per lei. Valeria, disfatta, allora si consola tra le braccia di Alessandro, il tentatore. Ciavy però non sta con le mani in mano e infatti si lega molto a Bianca, accarezzandole i capelli, mordendole l’orecchio e via dicendo. Valeria allora cerca affetto da Alessandro, avvicinandosi tantissimo. L’evento della serata comunque si racchiude nel falò di confronto tra Valeria e Ciavy. Ciavy, indispettito dalla reazione della fidanzata, chiede il falò di confronto. Lei accetta e, dopo un lungo scontro, Valeria decide di uscire dal programma senza di lui.

Temptation Island 2020, il riassunto: Annamaria e Antonio

Per quanto riguarda Annamaria e Antonio, vediamo i due sempre più confusi sui loro sentimenti e sul da farsi. Antonio è sempre più vicino alla tentatrice Ilaria con massaggi, bagni al mare e canzoni d’amore, questo è quanto mostrato ad Annamaria nei video durante il falò delle fidanzate. Antonio dedica ogni tanto dei pensieri ad Annamaria, ma lei invece crede che quella sia soltanto una tattica per tenersela ben stretta ed evitare che la donna esca da sola dal programma.

Temptation Island 2020, il riassunto: Antonella e Pietro

Anche in questa terza puntata emerge il nome di Fabio, l’ex di Antonella, e Pietro non può che manifestare la propria gelosia. Del resto sembra essere proprio questo il problema della coppia, la costante gelosia di Pietro e, durante il falò dei fidanzati, viene sottolineato in continuazione. Pietro allora si sfoga con una tentatrice e si lascia scappare alcune parole dure nei confronti di Antonella, definendola arida. La fidanzata ci rimane molto male.

Temptation Island 2020, il riassunto: Manila e Lorenzo

Arriviamo a Manila e Lorenzo. L’ex Miss Italia continua a mostrarsi molto sciolta e disinvolta, mentre Lorenzo cova sempre più rabbia e gelosia. Quello che però lo manda su tutte le furie sono le parole che Manila utilizza nei suoi confronti, ci resta molto male e inizia a mettere in dubbio la loro relazione.

Temptation Island 2020, il riassunto: Anna e Andrea

Intanto Anna prosegue con la sua tecnica: vuole far ingelosire Andrea a tutti i costi, così si avvicina sempre più al tentatore Carlo. Andrea, anche se molto geloso, decide di non darle alcuna soddisfazione e cerca di godersi di più il viaggio in compagnia degli altri fidanzati e delle tentatrici, in particolare con Francesca, la quale ha deciso di dichiararsi ad Andrea. Temptation Island vi aspetta questa sera, giovedì 23 luglio 2020, in prima serata con una nuova puntata su Canale 5.

Potrebbero interessarti In arte Patty Pravo: lo speciale su Rai 3 con Pino Strabioli Nessuno mi può giudicare cast: attori e personaggi del film su Rai 1 Nessuno mi può giudicare: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1