Temptation Island 2020, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 23 luglio

Questa sera, giovedì 23 luglio 2020, va in onda la quarta puntata di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate la cui edizione corrente è un ibrido tra Vip e Nip: abbiamo concorrenti che nutrono di una certa fama (come Antonella Elia) e altri mai sentiti nominare, ma tutti hanno un filo rosso ad unirli ed è la ricerca di solidità in una relazione. E quale trampolino migliore per mettersi alla prova, se non quello di Maria De Filippi?. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda questa sera, 23 luglio, alle ore 21:25 su Canale 5.

Temptation Island 2020, le anticipazioni della quarta puntata

Una delle anticipazioni più diffuse di Temptation Island di questa sera riguarda Antonella Elia e Pietro delle Piane. Dopo il bacio a stampo che la conduttrice ha dato a uno dei single, pare che anche Pietro sia caduto tra le grinfie di una tentatrice. Sui social c’è chi dice che forse Pietro sia entrato nel residence delle single senza telecamere. Per quanto riguarda invece Manila e Lorenzo, la loro potrebbe rivelarsi comunque la coppia di stabile di tutte quelle in gara. Durante questa serata potrebbe arrivare un falò di confronto con addirittura una proposta di matrimonio. Sarà davvero così?

Cos’è successo nella precedente puntata? Il riassunto

Annamaria invece chiederà il falò di confronto con Antonio: la loro relazione è un continuo sali-scendi ancor prima di partecipare al reality show, a causa degli errori commessi in passato da Antonio. Pare che Annamaria, stufa di questo gioco, voglia parlare direttamente con lui, soprattutto dopo l’ennesimo avvicinamento del fidanzato a una delle tentatrici. Non si sa se lasceranno il programma insieme.

Un’altra coppia che anima il reality show quest’anno è quella composta da Anna e Andrea, lei 37 anni e lui 27, una differenza d’età che sembra farsi sentire, dal momento che Anna vorrebbe sposarsi e avere dei figli. Anna è entrata nel programma per far ingelosire il fidanzato e spingerlo verso quindi una scelta importante. Come andrà a finire? Per sapere cosa succederà questa sera a Temptation Island, sintonizzatevi tutti su Canale 5 dalle 21:25.

