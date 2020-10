Temptation Island 2020, le anticipazioni della sesta puntata del 20 ottobre

Torna questa sera, martedì 20 ottobre, Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, con la sesta e ultima puntata in onda su Canale 5 dalle ore 21,20. I nodi verranno al pettine. Carlotta si ritroverà finalmente faccia a faccia con Nello, dopo che lui si è avvicinato alla single Benedetta. Anche per Speranza arriverà il momento del chiarimento finale e interromperà la “luna di miele” tra il fidanzato Alberto e la tentatrice Nunzia. Per una coppia, però, non ci sarà il lieto fine: qualcuno dirà addio al partner per iniziare una nuova frequentazione. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Dopo 16 anni di storia Alberto non è più sicuro di amare Speranza e la presenza di Nunzia gli ha dato la spinta che cercava per voltare pagina. Per loro sembrano arrivati i titoli di coda, anche se il ragazzo ha ammesso di aver sentito la mancanza della compagna. Speranza, da parte sua, non riesce proprio a immaginare un futuro senza il fidanzato. Dopo averlo visto baciare la tentatrice e aver osservato il loro week-end da sogno, però, qualcosa pare essersi mosso dentro di lei. La bionda Benedetta ha messo in crisi Nello. I due sono diventati sempre più complici. All’inizio si sono divertiti con scherzi e battute, ma poi le confidenze si sono fatte serie ed è stato questo campanello d’allarme a far drizzare le antenne a Carlotta. La fidanzata, infatti, ha ammesso di non essere mai riuscita a parlare di certe cose con Nello e il fatto che lui si sia aperto con una ragazza appena conosciuta è stato un pugno allo stomaco per lei. Ma cosa succederà stasera? Ci sarà la resa dei conti? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi, 14 ottobre, su Canale 5.

Temptation Island 2020: perché oggi l’ultima puntata?

Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2020 di un giorno: da mercoledì 21 a martedì 20 (oggi). Perché? Per fare posto alla sfida di Champions League tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach in programma domani, 21 ottobre. Un altro spostamento che riguarda anche Le Iene. Al fine di evitare la concorrenza di Temptation Island, il programma di Davide Parenti è stato spostato dal martedì a mercoledì 21 ottobre.

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere la sesta e ultima puntata del programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – martedì 20 ottobre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

