Chi è Tananai, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Esagerata”? Il suo vero nome all’anagrafe è Alberto Cotta Ramusino ed è nato a Milano l’8 maggio del 1995. Su di lui sappiamo che fin da ragazzino ha mostrato un forte interesse per la musica e nel 2017 ha pubblicato per Universal Music un album di musica elettronica con lo pseudonimo di Not For Us. Successivamente l’artista ha cambiato stile e si è dedicato prevalentemente alla scrittura di testi in italiano. Nel 2019 Tananai ha inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati. Il cantante, nonostante vanti un profilo molto attivo sui social e in particolare su Instagram, non sembrerebbe amare molto i riflettori sulla sfera degli affetti personali. Non sappiamo dunque se al momento sia, o meno, sentimentalmente legato a qualcuno. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

