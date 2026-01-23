Tali e quali 2026: la classifica della terza puntata del 23 gennaio, vincitore

Chi ha vinto (vincitore) la terza puntata di Tali e Quali 2026 e qual è stata la classifica? Al termine della serata Nicola Savino ha annunciato il vincitore e la classifica. A vincere la puntata è stato… In aggiornamento

LA CLASSIFICA

La terza puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata:

In aggiornamento

Tali e quali 2026: quante puntate

Abbiamo visto la classifica, ma quante puntate sono previste per Tali e quali 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per quattro puntate, ogni venerdì sera, a partire dal 9 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 gennaio 2026

Seconda puntata: 16 gennaio 2026

Terza puntata: 23 gennaio 2026

Quarta puntata (finale): 30 gennaio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 9 gennaio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.