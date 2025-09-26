Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2025? La nuova edizione del programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti va in onda in prima serata alle 21.30 a partire dal 26 settembre. Tra le novità di questa edizione, un paio di coppie che gareggiano come un unico concorrente. In tutto sono previste sette puntate. L’ultima va in onda il 7 novembre. Ecco la programmazione completa: attenzione potrebbe cambiare.

Prima puntata: 26 settembre

Seconda puntata: 3 ottobre

Terza puntata: 10 ottobre

Quarta puntata: 17 ottobre

Quinta puntata: 24 ottobre

Sesta puntata: 31 ottobre

Settima puntata: 7 novembre

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tale e Quale Show 2025? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte. La durata è quindi di circa due ore e mezza, pubblicità incluse. I concorrenti di questa edizione sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un unico concorrente.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2025? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 26 settembre 2025 alle ore 21.30 con Carlo Conti. Anche in streaming e on demand su Rai Play.