Tale e quale show 2025: cast, concorrenti, giudici, giuria, ospiti, imitazioni, classifica, streaming, Carlo Conti, Rai 1

Torna Tale e Quale Show, lo spettacolo condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1 dal 26 settembre 2025. Tante novità nel cast, sia per quanto riguarda la giuria che i concorrenti. Saranno sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, per un format che nel corso degli anni si è trasformato in un classico della tv italiana. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e le novità.

Anticipazioni, cast, concorrenti, novità

Anche quest’anno il cast è di tutto rispetto. I concorrenti di Tale e quale show 2025 sono Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un unico concorrente.

Gli Artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, con l’obiettivo di immedesimarsi nei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma. Spazio poi come sempre all’interazione con il pubblico da casa, grazie a un sistema di “like” sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l’artista preferito.

Tale e Quale Show 2025: giuria e coach

La giuria quest’anno è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà, in ogni puntata, l’ormai celebre quarto ospite speciale, interpretato in ciascuna puntata da un diverso protagonista del mondo dello spettacolo. I concorrenti sono assistiti durante la settimana per la preparazione dal punto di vista canoro, della recitazione e del trucco. In particolare nel cast troviamo i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore di puntata, mentre nella finalissima della settima puntata l’Artista (singolo o in coppia) che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto nel corso dell’edizione sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 15”.

Quante puntate

Abbiamo visto i concorrenti e la giuria, ma quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2025? Appuntamento per sette settimane, ogni venerdì dalle 21.30 su Rai 1. (Potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 26 settembre

Seconda puntata: 3 ottobre

Terza puntata: 10 ottobre

Quarta puntata: 17 ottobre

Quinta puntata: 24 ottobre

Sesta puntata: 31 ottobre

Settima puntata: 7 novembre

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2025? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 26 settembre 2025 alle ore 21.30 con Carlo Conti. Anche in streaming e on demand su Rai Play.