Tale e Quale Show 2021 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 11 novembre 2021, Tale e Quale Show non va in onda su Rai 1? La risposta è molto semplice: il programma è finito venerdì scorso con l’ultima puntata che ha visto trionfare I Gemelli di Guidonia. Questa la classifica generale finale dell’undicesima edizione dello show condotto da Carlo Conti:

Gemelli di Guidonia 467

Francesca Alotta 436

Deborah Johnson 426

Ciro Priello 414

Pierpaolo Pretelli 411

Dennis Fantina 410

Stefania Orlando 388

Alba Parietti 276

Federica Nargi 270

Biagio Izzo 213

Quante puntate sono andate in onda

Quante puntate sono andate in onda per Tale e Quale Show 2021? Il varietà di Carlo Conti è andato in onda da venerdì 17 settembre 2021 su Rai 1 in prima serata per otto puntate. Questa la programmazione completa: