Tale e Quale Show 2021: cast, concorrenti, giudici, quante puntate, imitazioni, streaming

Tale e Quale Show 2021 è il programma condotto da Carlo Conti e giunto all’undicesima edizione in onda in prima serata su Rai 1 da venerdì 17 settembre 2021, alle ore 21.25. Un programma che abbina canzoni e travestimenti e che oramai è diventato un cult della televisione. Ma chi sono i concorrenti di quest’anno, pronti a stupirci con le loro imitazioni, i giudici, i coach, e dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Concorrenti e cast

La nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti va in onda dal 17 settembre, ogni venerdì alle 21.25 su Rai 1. Tantissimi miti della musica nazionale e internazionale saranno interpretati da un nuovo cast di artisti che faranno di tutto per entrare nei panni dei personaggi che ogni settimana dovranno imitare. Sono 11 i concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show. Le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile Wess), la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Amici”), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a “Edicola Fiore”- e che porta a tredici il totale dei concorrenti), Biagio lzzo, comico di successo, l’attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie TV, “Don Matteo” in primis, l’ex GF Pierpaolo Pretelli, e Ciro Priello, uno dei volti dei “The Jackal”, vincitore della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Un cast vario e ben assortito che promette spettacolo. Da ricordare che, come da prassi, tutti i protagonisti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

Tale e Quale Show 2021: i giudici

Le novità maggiori riguardano poi la giuria di questa edizione. Alla regina della televisione, Loretta Goggi, e allo showman Giorgio Panariello si affiancherà in questa nuova avventura l’originale e brillante Cristiano Malgioglio. E a questo terzetto si aggiungerà un quarto giudice Tale e Quale a sorpresa, diverso di settimana in settimana. Per la prima puntata, ha svelato Carlo Conti, ci sarà Vittorio Sgarbi, che commenterà le esibizioni e le paragonerà a un quadro.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2021? Il varietà di Carlo Conti va in onda da venerdì 17 settembre 2021 su Rai 1 in serata per otto puntate. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: venerdì 17 settembre 2021

Seconda puntata: venerdì settembre 2021

Terza puntata: venerdì 24 settembre 2021

Quarta puntata: venerdì 1 ottobre 2021

Quinta puntata: venerdì 8 ottobre 2021

Sesta puntata: venerdì 15 ottobre 2021

Settima puntata: venerdì 22 ottobre 2021

Ottava puntata: venerdì 29 ottobre 2021

Tale e Quale Show 2021, le votazioni

L’altra novità di rilievo riguarda il pubblico a casa: da quest’anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter, e le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata, mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”.

Il Torneo

Anche in questa nuova edizione ci sarà poi uno spin-off, quando entrerà in scena il Torneo con i migliori Artisti della passata edizione; in palio il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”.

I Coach di Tale e Quale Show

Gli artisti saranno seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e la new entry Antonio Mezzancella (già Campione di Tale e Quale Show 2018), oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2021 in diretta tv e in streaming? Il varietà condotto da Carlo Conti va in onda da venerdì 17 settembre 2021 su Rai 1 per otto puntate alle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.