Tale e Quale Show 2021: le imitazioni della puntata di oggi, 5 novembre

Tale e Quale Show 2021: le imitazioni di oggi, 5 novembre

Questa sera, venerdì 5 novembre, va in onda l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti che vede 11 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, al quale si aggiunge un giudice a sorpresa diverso per ogni puntata. Ma quali sono le imitazioni di oggi, 5 novembre, di Tale e Quale Show 2021?

Francesca Alotta: Loredana Bertè

Deborah Johnson: Aretha Franklin

Federica Nargi: Sylvie Vartan

Stefania Orlando: Caterina Caselli

Alba Parietti: Alice

Dennis Fantina: Andrea Bocelli

Gemelli Guidonia: Beatles

Biagio Izzo: Cristiano Malgioglio

Simone Montedoro: Nino Manfredi

Pierpaolo Pretelli: Robbie Williams

Ciro Priello: Ed Sheeran

Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa? La scorsa puntata ha visto questa classifica: all’ultimo posto si piazza Biagio Izzo. Penultima posizione invece per Alba Parietti. Nona Federica Nargi, ottavo Simone Montedoro e settimo Ciro Priello. Sesto posto per Francesca Alotta, quinta posizione per Deborah Johnson mentre Stefania Orlando e Pierpaolo Petrelli si dividono il terzo posto. Primo posto condiviso da Dennis Fantina e dai Gemelli di Guidonia. Appuntamento questa sera, 5 novembre 2021, su Rai 1 dalle ore 21,25.

Le votazioni

Abbiamo visto le imitazioni della puntata di oggi di Tale e Quale Show 2021, ma come si fa a votare? Da quest’anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter, e le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata, mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”.