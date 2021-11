Tale e Quale Show 2021 – Il torneo streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Stasera, venerdì 19 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show 2021 – Il torneo dei campioni, l’atto finale del programma condotto da Carlo Conti che torna in onda due settimane dopo la conclusione dell’undicesima edizione, vinta dai Gemelli di Guidonia. Nella serata che andrà in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime due edizioni. Contrariamente alle precedenti edizioni, il torneo dei migliori si esaurirà in una sola serata e, pertanto, i concorrenti dovranno dare il meglio di sé per ambire al successo finale. Dove vedere Tale e Quale Show 2021 – Il torneo dei campioni in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 19 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Tale e Quale Show 2021 – Il torneo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2021 – Il torneo? Undici gli artisti in gara, i primi quattro dell’edizione 2020, ovvero Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey, e i primi sette dell’edizione 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando.