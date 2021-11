A che ora inizia Tale e Quale Show 2021 – Il torneo: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Tale e Quale Show 2021 – Il torneo, il programma di Carlo Conti in onda su Rai 1? L’unica puntata dello show andrà in onda a partire dalle ore 21,25. Nella serata che andrà in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime due edizioni. La durata complessiva della serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti. Dove vedere Tale e Quale Show 2021 – Il torneo dei campioni in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Concorrenti

Abbiamo visto a che ora inizia Tale e Quale Show 2021 – Il torneo, ma quali sono i concorrenti in gara? Undici gli artisti in gara, i primi quattro dell’edizione 2020, ovvero Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey, e i primi sette dell’edizione 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando.