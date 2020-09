Tale e Quale Show 2020: come si vota, il regolamento

TALE E QUALE SHOW 2020 COME SI VOTA – Dal 18 settembre 2020 in prima serata tv su Rai 1 torna Tale e Quale Show, il fortunato programma Rai condotto da Carlo Conti giunto alla decima edizione, nel quale 10 concorrenti si sfidano vestendo i panni di star della musica italiana e internazionale. A votare le loro performance i giudici presenti in studio. Ma qual è il regolamento? I telespettatori possono votare? Di seguito tutte le informazioni.

Come si vota

Alla fine di ogni puntata, la somma dei voti dei giurati unita alle preferenze dei concorrenti compone una classifica che decreta il vincitore di puntata. Ogni partecipante infatti è chiamato a dare cinque punti a un avversario (o a se stesso) che andranno a sommarsi al punteggio concesso dalla giuria. Le classifiche di tutte le nove serate si sommano e vanno a formare quella generale, che proclama il Campione di Tale e Quale Show 10. Come da tradizione, non sono previste eliminazioni. I telespettatori quindi non possono votare da casa.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo canale del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha interesse a seguire la diretta streaming del talent show può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che carica i contenuti della Rai in diretta streaming. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi selezionare il programma che v’interessa. Se questa sera siete indaffarati e non potete seguire il programma in streaming neanche da smartphone, pc o tablet, potete sempre recuperare la puntata di Tale e Quale Show in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

