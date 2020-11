Tale e Quale Show, le anticipazioni dell’ottava puntata in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 6 novembre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con la decima edizione e la conduzione di Carlo Conti che però stasera non sarà presente in studio Il motivo? Il covid. Il conduttore aveva condotto la precedente puntata da casa ma, a causa di un peggioramento, è stato poi ricoverato. Al suo posto ci sarà un trio che condurrà. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni dell’ottava puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 6 novembre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni dell’ottava puntata

L’ottava puntata di Tale e Quale Show sarà senza Carlo Conti. Mentre nella precedente puntata il conduttore aveva svolto il suo lavoro in collegamento da casa, questa volta non ci sarà perché è stato ricoverato in ospedale. Al suo posto si alterneranno i tre giudici alla conduzione, quindi li vedremo in una veste inedita a Tale e Quale Show. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno quindi guidati anche da Gabriele Cirilli. Durante questa particolare serata non mancherà un tributo a Gigi Proietti, spentosi il 2 novembre dopo 15 giorni di ricovero in una clinica per problemi cardiaci. Grande amico di Tale e Quale Show, dove è stato giudice nel 2015, Proietti sarà quindi ricordato con affetto.

La scorsa settimana è iniziata una nuova fase del programma, un mini-torneo dei campioni che finirà il 13 novembre e che vede quindi sfidarsi i migliori di questa edizione con i migliori dell’edizione scorsa. La scorsa puntata ha trionfato Pago, premiato per la sua interpretazione di Ricky Martin con “La bomba”. Ma chi dovranno interpretare in questa ottava puntata? Virginio dovrà interpretare Franco Simone, Barbara Cola avrà le sembianze di Anastacia, Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Katy Perry, Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey vestirà i panni di Geri Halliwell, Sergio Muniz ricorderà il mito di David Bowie, Giulia Sol se la vedrà con Anna Tatangelo, mentre Agostino Penna e Pago dovranno entrambi trasformarsi in Renato Zero.

Il programma vi aspetta con l'ottava puntata stasera, venerdì 30 ottobre, alle ore 21,25 su Rai 1.

