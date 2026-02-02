Taken – La vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21.20 va in onda su Italia 1 Taken – La vendetta, il film del 2012 diretto da Olivier Megaton. Luc Besson ha firmato la sceneggiatura e la storia è un sequel di “Io vi troverò”, pellicola del 2008 con protagonista ancora una volta Liam Neeson. Nel 2015 invece è uscito il terzo film, Taken 3 – L’ora della verità, che ha completato il ciclo cinematografico. Ma qual è la trama e chi fa parte del cast? Scopriamo insieme tutte le informazioni necessarie.

Trama

Il protagonista è ancora una volta Bryan Mills, ex agente della CIA, reduce da una missione di salvataggio molto rischiosa. Sua figlia però è sana e salva, lontana dalle grinfie del traffico illecito di esseri umani. Eppure, dall’indagine di Mills, è emerso un fattore allarmante e cioè che le sfere più alte del governo e delle autorità francesi fanno parte di quel mondo illegale, motivo per cui l’ex agente è entrato nel loro mirino e tutti vogliono tappargli la bocca una volta per tutte. Anche la mafia albanese vuole vendicarsi della sua intromissione, per cui rapiscono il collega Jean-Pierre con la speranza di estorcergli informazioni interessanti sul collega. Nel frattempo Bryan Mills è tornato a Los Angeles nella speranza di riavvicinarsi alla sua famiglia. Quando poi uno sceicco lo assume per volare con lui a Istanbul, l’ex agente della CIA sceglie di portare la famiglia con sé. La mafia albanese scopre del suo movimento e gli tende un’imboscata.

Taken – La vendetta: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto di cosa parla la trama, vediamo invece chi fa parte del cast di Taken – La vendetta. Come già detto, il protagonista è ancora una volta Liam Neeson. Ma non è da solo. Ecco l’elenco degli attori e i relativi personaggi:

Liam Neeson: Bryan Mills

Maggie Grace: Kim Mills

Famke Janssen: Lenore

Rade Šerbedžija: Murad Hoxha

Leland Orser: Sam Gilroy

Jon Gries: Mark Casey

D. B. Sweeney: Bernie

Luke Grimes: Jamie

Streaming e TV

Dove vedere Taken – La vendetta in diretta televisiva e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda stasera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando e al 106 per la pay-tv di Sky. In alternativa, si può seguire il film anche in live streaming tramite Mediaset Infinity. In questo caso è necessario effettuare login o registrazione, gratuita, dopodiché selezionare il canale d’interesse.