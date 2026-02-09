Taken 3 – L’ora della verità: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Taken 3 – L’ora della verità: tutto quello che c’è da sapere sul film
Stasera, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Taken 3 – L’ora della verità, film del 2015 diretto da Olivier Megaton, scritto da Luc Besson con Robert Mark Kamen, e con protagonista Liam Neeson, nei panni di Bryan Mills. La pellicola è il terzo film della saga iniziata nel 2008 con Io vi troverò. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
L’ex agente operativo Bryan Mills si dedica ormai a tempo pieno ai suoi ex familiari: mentre sua figlia Kim frequenta gli studi universitari e scopre di essere incinta del suo fidanzato, la ex moglie Lenore sta divorziando dal nuovo marito Stuart. Dopo un incontro in cui Lenore parla a Bryan della sua situazione, il protagonista viene raggiunto da Stuart, che gli chiede di non frequentare più Lenore. Utilizzando il cellulare di Bryan, Stuart manda un messaggio sul cellulare di Lenore chiedendole un incontro. La mattina seguente Bryan riceve un messaggio da Lenore, la quale gli chiede di fare colazione insieme.
Bryan esce a comprare la colazione e quando torna a casa trova Lenore morta sul letto con la gola tagliata. Proprio in quel momento arrivano agenti di polizia, comandati dall’ispettore Franck Dotzler, che vorrebbero arrestarlo poiché lo accusano dell’omicidio di Lenore a causa delle impronte lasciate da Bryan sul cadavere. Bryan riesce a fuggire nascondendosi in una casa “sicura”, dotata di armi e di dispositivi elettronici di sorveglianza. Arrivato ad un supermercato, vicino ad una stazione di servizio, riesce a vedere i filmati di videosorveglianza dai quali si vede Lenore essere rapita da uomini non identificabili ma con dei tatuaggi. Anche in questa circostanza arrivano gli investigatori che lo ammanettano, ma Bryan riesce ancora una volta a liberarsi ed a fuggire con una macchina della polizia.
Taken 3 – L’ora della verità: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Taken 3 – L’ora della verità, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liam Neeson: Bryan Mills
- Forest Whitaker: ispettore Franck Dotzler
- Maggie Grace: Kim Mills
- Famke Janssen: Lenore Mills St. John
- Dougray Scott: Stuart St. John
- Sam Spruell: Oleg Malankov
- Leland Orser: Sam Gilroy
- Jon Gries: Mark Casey
- David Warshofsky: Bernie Harris
- Jonny Weston: Jimmy
- Dylan Bruno: detective Smith
- Don Harvey: detective Garcia
- Al Sapienza: detective Johnson
Streaming e tv
Dove vedere Taken 3 – L’ora della verità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.