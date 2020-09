Suicide Squad: il cast completo del film stasera su Italia 1

Da Will Smith a Jared Leto, Suicide Squad vanta veramente un cast stellare. Un film corale in onda stasera, 9 settembre 2020, su Italia 1 in prima serata dalle 21.30. Basata sugli omonimi fumetti della DC Comics, la pellicola ha avuto qualche critica per la trama a volte contorta e confusa e per la caratterizzazione dei personaggi. Scopriamo insieme il cast completo di Suicide Squad.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Cast: attori e personaggi

Un cast unico per questo film del 2016 diretto da David Ayer. Ne fanno parte attori come Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevigne, Will Smith e Ben Affleck. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi di Suicide Squad, stasera 9 settembre dalle 21.30 su Italia 1.

Will Smith: Floyd Lawton / Deadshot

Jared Leto: Joker

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Joel Kinnaman: Rick Flag

Viola Davis: Amanda Waller

Jai Courtney: George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang

Jay Hernandez: Chato Santana / El Diablo

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Waylon Jones / Killer Croc

Karen Fukuhara: Tatsu Yamashiro / Katana

Adam Beach: Christopher Weiss / Slipknot

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Ike Barinholtz: Griggs

Scott Eastwood: GQ Edwards

Cara Delevingne: June Moone / Incantatrice

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Suicide Squad. Il film ha avuto uno spin-off nel 2020 con protagonista Harley Quinn (Margot Robbie) intitolato Birds of Prey e un sequel nel 2021 diretto da James Gunn dal titolo Suicide Squad 2 (The Suicide Squad).

Suicide Squad cast: la trama del film

Un’agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione, fornisce loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e li invia in missione per sconfiggere un nemico comune.

La trama completa

Suicide Squad film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Suicide Squad in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 9 settembre 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Chi era Katherine Johnson, la donna raccontata nel film Il diritto di contare Ocean’s 8: il cast completo del film Ocean’s 8: la trama del film con Sandra Bullock