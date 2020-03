Striscia la notizia, dal 2 marzo conducono Gerry Scotti e Francesca Manzini

Una coppia inedita dietro al bancone di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5: da lunedì 2 marzo 2020 la nuova coppia di conduttori è formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per la comica romana si tratta di un autentico debutto a Striscia: un’occasione per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

La giovane comica guiderà la trasmissione al fianco di Gerry Scotti per una settimana, dal 2 al 7 marzo. Per Gerry Scotti si tratta di un “ritorno a casa”, con all’attivo 200 puntate in 10 edizioni. “Tornare dietro il bancone di Striscia per me è sempre come tornare a casa. Infatti dalla mia prima conduzione sono ben 23 anni che entro nelle case degli italiani alla guida del prestigioso TG satirico. È l’augurio che rivolgo anche a Francesca Manzini che proverà il brivido dell’esordio lunedì sera al mio fianco”, ha raccontato lo zio Gerry.

Per Francesca invece si tratta di un debutto. Ma chi è la nuova conduttrice di Striscia la notizia? Classe 1990, imitatrice e conduttrice radiofonica, la Manzini ha già preso parte al film di Carlo Verdone Benedetta Follia.

Nel corso di questa edizione di Striscia l’abbiamo vista nei panni di una esplosiva e irriverente Mara Venier in uno dei deepfake più riusciti e apprezzati. Parlando di questa nuova esperienza dietro al bancone del tg satirico di Canale 5, Francesca Manzini ha dichiarato: “Mi sento ‘confusa e felice’. Mangio come Gerry, sogno Gerry e condurrò con Gerry… praticamente non vedrete Francesca Manzini, ma il deepGerry. Grazie ad Antonio Ricci per questa grande opportunità e a Gerry che mi terrà per mano per tutta la settimana”.

La nuova conduttrice di Striscia ha anche raccontato di aver dovuto affrontare un periodo molto delicato della sua vita: “Sono stata malata per anni – ha raccontato a Verissimo – prima l’anoressia, poi la bulimia. Arrivai a pesare 47 kg e non mi alzavo più dal letto”.

“Mi sono lasciata andare e poi mi sono aiutata da sola, perché ero sola, non avevo nessuno: ero una vagabonda, ho frequentato gente brutta e sono arrivata quasi al baratro, poi l’istinto di sopravvivenza ti sveglia”, ha raccontato.

“Se ho pensato a un gesto estremo? Può succedere. Mi sono sempre reinventata, sono rinata da sola. Ho subito dei lutti, anche il lutto di una persona viva, mio padre (Maurizio Manzini, dirigente della Lazio) – ha detto Francesca, oggi al debutto da conduttrice di Striscia la Notizia -. Lui mi ha sempre visto come un fallimento, ma non lo odio”.

“Senza dolore non avrei capito molte cose, non sarei dove sono ora – ha aggiunto – Senza questi periodi tosti non avrei potuto essere come sono adesso. Il rapporto con il mio corpo oggi? Mi piaccio, mi amo, mi trovo bella. E invito tutte le donne a sentirsi così. Quando ti vedi bella il tuo corpo splende”.

Appuntamento dunque con Striscia la notizia condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini a partire dal 2 marzo 2020 su Canale 5 alle 20.40.