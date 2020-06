Striminzitic Show, Renzo Arbore torna su Rai 2: anticipazioni e ospiti

Striminzitic Show, il nuovo programma di Renzo Arbore su Rai 2

Striminzitic show è il nuovo programma di Renzo Arbore in onda su Rai 2 a partire da stasera, 8 giugno 2020, in prima serata. In tutto 21 puntate per uno spettacolo homemade, con il quale il musicista ha deciso di mettere mano al suo sterminato archivio personale, regalando al pubblico canzoni e sorrisi. Un modo per ripercorrere la sua grande carriera, tramite i suoi programmi che hanno fatto la storia della tv, come Quelli della notte e Indietro tutta, ma anche le trasmissioni meno popolari e i concerti con l’Orchestra italiana.

Nel cast di Striminzitic show un amico e collega storico di Arbore, il musicista Gegè Telesforo. La prima puntata va in onda quest stasera, 8 giugno, in prima serata dalle 21.20 su Rai 2, le altre venti andranno in onda sempre sul secondo canale Rai ma in seconda serata, dal lunedì al venerdì a partire dal 9 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Striminzitic Show.

Anticipazioni e cast

Il nuovo programma di Renzo Arbore, grande mattatore e rivoluzionario della tv, propone il meglio della sua carriera televisiva e quella musicale, per fare compagnia e divertire gli italiani che in questi mesi hanno dovuto affrontare l’emergenza Coronavirus. Il vero collante delle 20 puntate sarà proprio il racconto in maniera sorridente e aneddotica dei filmati e dei momenti più belli e curiosi della carriera dello showman.

Arbore inoltre, da assiduo frequentatore della rete, proporrà al pubblico di Striminzitic show filmati con preziosità della tv d’autore di ieri fino ai nuovi talenti di oggi. Un programma homemade, o, per dirla alla napoletana, “casa e puteca”: lo show, infatti, è stato realizzato nel salotto di casa Arbore, dove non ci sono assembramenti di amici, nel pieno rispetto delle necessarie misure restrittive in atto al momento della registrazione.

Nel cast due amici e storici collaboratori di Renzo Arbore: Ugo Porcelli, suo autore, e il musicista Gegè Telesforo. Sono stati loro, durante la quarantena, ad aver convinto il conduttore ad aprire il suo immenso archivio personale, con le trasmissioni che hanno fatto storia e gli oltre 1500 concerti con l’Orchestra italiana.

Il cast di Striminzitic Show

Il Master of Ceremony delle serate tv sarà Gegè Telesforo, musicista, compositore esperto di rango internazionale di jazz e fusion, con ventennale esperienza di conduzione televisiva, ma soprattutto abile improvvisatore della parola, grazie alla frequentazione con Arbore da cui è scaturito un inevitabile affiatamento. Un programma che vuole regalare leggerezza e sorrisi in un periodo difficile per il Paese, attraverso gli incontri con i grandi personaggi dello spettacolo con cui Arbore ha avuto a che fare.

Ma cosa significa Striminzitic Show? “Striminzitic” è un neologismo italo-inglese maccheronico (che si spera essere valido anche per gli italiani che un domani guarderanno questo programma dall’estero) per avvertire gli spettatori di non attendersi l’evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini, balletti, orchestra e ragazze Coccodè, perché ne rimarrebbero delusi.

Gli ospiti del programma

Arbore racconta così cosa sarà Striminzitic Show in un’intervista a Fanpage: “Non ho voluto fare un programma storico. Mi guardo bene dal fare cose celebrative per le quali il pubblico dica ‘chi se ne frega?’. Nasce da una costola di un programma che faccio su Renzo Arbore Channel, si chiama “50 sorrisi di Napoli”. Sorrisi di tanti amici napoletani, da Luciano De Crescenzo a Massimo Troisi, passando per Riccardo Pazzaglia e tanti altri. L’intenzione era strappare qualche sorriso al pubblico della quarantena che ha sofferto molto. Sono andato a sfruculiare nel mio archivio, trovando tante cose inedite e edite, cose prese dalla rete e naturalmente l’Orchestra italiana, che è la più longeva al mondo”.

Renzo Arbore spiega poi il significato del nome Striminzitic: “Perché è un programma fatto in versione homemade, per meglio dire casa e puteca, realizzato in casa mia in queste settimane, con un cameraman, un fonico e un regista”. La trasmissione regalerà chicche d’archivio della carriera di Arbore, ma darà anche spazio a nuovi artisti e talenti: “Abbiamo coinvolto molti napoletano della nuova scena, dai SOB a Ciccio Merolla, passando per Vittorio Marsiglia. Ma parleremo anche di grandi come Riccardo Pazzaglia, sottovalutato napoletano, intellettuale e finissimo paroliere di canzoni note. Quando siamo partiti io e Boncompagni andammo ad ascoltare Radio Ombra, una finta radio privata che lui faceva prima ancora di Alto Gradimento”.

I programmi di Arbore sono rivolti a tutti, ma principalmente allo “scelto pubblico”, che lui chiama alla vecchia maniera, cioè agli spettatori già inclini all’ironia e all’allegro non-sense dello stile arboriano. Appuntamento dunque con le 21 puntate di Striminzitic show a partire da stasera, 8 giugno 2020, in prima serata alle 21.20. Da domani, 9 giugno, la trasmissione andrà in onda in seconda serata dal lunedì al venerdì sempre su Rai 2.

Striminzitic show, la carriera di Renzo Arbore

Nato a Foggia il 24 giungo 1937, Renzo Arbore si laurea a Napoli in Giurisprudenza. Già da ragazzino è evidente la sua passione per la musica, in particolare jazz. Nel 1964, dopo aver vinto un concorso, entra in Rai. Stringe una forte amicizia e un sodalizio artistico con Gianni Boncompagni, con il quale realizza trasmissioni radiofoniche storiche come Alto gradimento, Per voi giovani e Bandiera gialla.

Uno dei suoi primi successi televisivi è L’altra domenica, tra il 1976 e il 1979, con la quale si poneva in diretta concorrenza con la contemporanea Domenica In di Corrado. Negli anni Ottanta le trasmissioni televisive di Arbore più sperimentali, diventate dei veri e propri cult, capaci di creare veri e propri tormentoni: Quelli della notte, trasmissione di Rai 2 del 1985, in cui una serie di personaggi comici e intellettuali si riunivano in una notte surreale e un po’ cialtrona.

Il programma ha lanciato numerosi volti noti, su tutti Nino Frassica, nel ruolo di Frate Antonino da Scasazza. Un’altra trasmissione di enorme successo fu Indietro tutta!, in onda tra il 1987 e il 1988. Il programma stigmatizzava l’invadenza della televisione di tipo più commerciale, ridicolizzandone usi e costumi.

Uno dei simboli dello show fu il gruppo di ballerine brasiliane del Cacao Meravigliao che rappresentavano un surreale sponsor e le Ragazze Coccodè, un ridicolo corpo di ballo. Nel 1986 Arbore partecipa al Festival di Sanremo con la canzone ironica Il clarinetto e si piazza al secondo posto. Nel 1990 conduce Il caso Sanremo, un finto processo con Lino Banfi e Michele Mirabella. Nel 2005 Rai 1 trasmette un programma amarcord, Speciale per me, una sorta di mercatino di modernariato televisivo.

Per quanto riguarda la vita privata di Renzo Arbore, sappiamo che dopo un legame negli anni Sessanta con la cantante Vanna Brosio, ha avuto una relazione con la cantante romana Gabriella Ferri. Nel decennio successivo ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Mariangela Melato.

Successivamente è stato legato alla conduttrice Mara Venier fino al 1997. Nel 2007 è tornato nuovamente con la Melato, ed è stato con lei fino al giorno della morte di Mariangela avvenuta l’11 gennaio del 2013.

Striminzitic show, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Striminzitic show? Il programma di Renzo Arbore va in onda in prima serata a partire da lunedì 8 giugno 2020 su Rai 2 in prima serata, dal 9 giugno la trasmissione si sposta in seconda serata. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Dove vedere lo show di Renzo Arbore in streaming

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

Potrebbero interessarti Striminzitic show, gli ospiti della trasmissione di Renzo Arbore Striminzitic show in tv e streaming: dove vedere il programma di Renzo Arbore Striminzitic show, il cast del programma con Renzo Arbore