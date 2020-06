Striminzitic show, il cast del programma con Renzo Arbore su Rai 2

Questa sera, lunedì 8 maggio 2020, parte su Rai 2 Striminzitic show, il nuovo programma di Renzo Arbore nel quale il conduttore e showman ha deciso di aprire il suo archivio personale e fare così compagnia agli italiani in questo periodo difficile per il Paese. Nel cast due suoi amici e storici compagni d’avventura come l’autore Ugo Porcelli e il suo amico musicista Gegè Telesforo.

Tutto quello che c’è da sapere su Striminzitic Show

Si tratta in tutto di 21 puntate, dal lunedì al venerdì. L’esordio stasera, 8 giugno, in prima serata dalle 21.20 su Rai 2, da domani, 9 giugno, il programma si sposta in seconda serata sempre sulla stessa rete. Il vero collante delle 20 puntate sarà proprio il racconto in maniera sorridente e aneddotica dei filmati e dei momenti più belli e curiosi della carriera dello showman. Dai programmi che hanno rivoluzionato il modo di fare televisione, come Quelli della notte e Indietro tutta, fino ai grandi concerti con l’Orchestra italiana.

Ma Striminzitic show non vuole essere solo un programma celebrativo della carriera di Arbore. Spazio infatti anche a nuovi talenti e personaggi da lanciare, spesso scovati in rete. Un programma “home made” o, per dirla alla napoletana, “casa e puteca”: lo show, infatti, è stato realizzato nel salotto di casa Arbore, dove non ci sono assembramenti di amici, nel pieno rispetto delle necessarie misure restrittive in atto al momento della registrazione.

Gli ospiti del programma

Ma cosa significa Striminzitic Show? “Striminzitic” è un neologismo italo-inglese maccheronico (che si spera essere valido anche per gli italiani che un domani guarderanno questo programma dall’estero) per avvertire gli spettatori di non attendersi l’evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini, balletti, orchestra e ragazze Coccodè, perché ne rimarrebbero delusi.

I programmi di Arbore sono rivolti a tutti, ma principalmente allo “scelto pubblico”, che lui chiama alla vecchia maniera, cioè agli spettatori già inclini all’ironia e all’allegro non-sense dello stile arboriano. “Striminzitic Show” è un’altra sfida televisiva dell’artista, nella speranza di poter regalare 21 serate di leggerezza e distrazione in un momento così particolare per il nostro Paese.

Striminzitic show cast, Gegè Telesforo e Ugo Porcelli

Per questo programma home made, direttamente dal salotto di casa sua, Renzo Arbore si avvale di due compagni di viaggio storico: l’autore Ugo Porcelli e il musicista jazz Gegè Telesforo. Sono stati loro, durante la quarantena, ad aver convinto il conduttore ad aprire il suo immenso archivio personale, con le trasmissioni che hanno fatto storia e gli oltre 1500 concerti con l’Orchestra italiana.

Il Master of Ceremony delle serate tv sarà Gegè Telesforo, musicista, compositore esperto di rango internazionale di jazz e fusion, con ventennale esperienza di conduzione televisiva, ma soprattutto abile improvvisatore della parola, grazie alla frequentazione con Arbore da cui è scaturito un inevitabile affiatamento. Un programma che vuole regalare leggerezza e sorrisi in un periodo difficile per il Paese, attraverso gli incontri con i grandi personaggi dello spettacolo con cui Arbore ha avuto a che fare.

“Non ho voluto fare un programma storico. Mi guardo bene dal fare cose celebrative per le quali il pubblico dica ‘chi se ne frega?’. Striminzitic show nasce da una costola di un programma che faccio su Renzo Arbore Channel, si chiama “50 sorrisi di Napoli”. Sorrisi di tanti amici napoletani, da Luciano De Crescenzo a Massimo Troisi, passando per Riccardo Pazzaglia e tanti altri. L’intenzione era strappare qualche sorriso al pubblico della quarantena che ha sofferto molto. Sono andato a sfruculiare nel mio archivio, trovando tante cose inedite e edite, cose prese dalla rete e naturalmente l’Orchestra italiana, che è la più longeva al mondo”, ha dichiarato Renzo Arbore a Fanpage.

La trasmissione regalerà chicche d’archivio della carriera di Arbore, ma nel cast di Striminzitic show ci sarà anche spazio per nuovi artisti e talenti: “Abbiamo coinvolto molti napoletano della nuova scena, dai SOB a Ciccio Merolla, passando per Vittorio Marsiglia. Ma parleremo anche di grandi come Riccardo Pazzaglia, sottovalutato napoletano, intellettuale e finissimo paroliere di canzoni note. Quando siamo partiti io e Boncompagni andammo ad ascoltare Radio Ombra, una finta radio privata che lui faceva prima ancora di Alto Gradimento”. Appuntamento dunque con le 21 puntate di Striminzitic show a partire da stasera, 8 giugno 2020, in prima serata alle 21.20. Da domani, 9 giugno, la trasmissione andrà in onda in seconda serata dal lunedì al venerdì sempre su Rai 2.

Dove vedere lo show di Renzo Arbore in streaming

