Storia di una famiglia perbene: anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La serie inizia nella seconda metà degli anni Ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) finale di stagione

Maria sostiene un ottimo esame di maturità e per festeggiare Alessandro la invita a trascorrere qualche giorno al mare nella villa di famiglia. La ragazza è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma ascolta il consiglio di sua nonna e decide di andare. Nel frattempo il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere e prova a dare una spallata alla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare. Al mare con Alessandro, Maria è costretta a subire le angherie dei suoi amici. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maddalena per avvisarla di quanto sta accadendo nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui, costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, ma qual è il cast completo? Ecco l’elenco degli attori della fiction di Canale 5 con i rispettivi ruoli: