Storia di una famiglia perbene: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Da mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La miniserie italiana verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni mercoledì dal 3 al 24 novembre 2021. La serie inizia nella seconda metà degli anni ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un amore contrastato, proprio come successe a Giulietta e Romeo. Protagonisti due ragazzi di Bari. La fiction racconta l’insanabile conflitto tra due famiglie, a cui prova a opporsi l’amore puro ma impossibile dei figli. Siamo a Bari negli Anni 80: da una parte ci sono i De Santis, famiglia di pescatori povera ma piena di dignità. Dall’altra gli Straziota, arrogante clan malavitoso dedito al contrabbando e al ricatto. In mezzo ci sono Maria e Michele, poco più che bambini, legati da un’amicizia indissolubile che presto diventerà amore…

Storia di una famiglia perbene: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Storia di una famiglia perbene, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Zeno: Antonio De Santis

Simona Cavallari: Teresa De Santis

Vanni Bramati: Don Nicola Straziota

Carmine Buschini: Michele Straziota (19 anni)

Andrea Arru: Michele Straziota (13 anni)

Federica Torchetti: Maria De Santis (19 anni)

Silvia Rossi: Maria De Santis

Alessio Gallo: Carlo Straziota

Crescenza Guarnieri: Tinuccia

Sonia Aquino: Angelica Straziota

Elena Cantarone: Antonietta De Santis

Vito Mancini: Salvo Straziota

Lorenzo Mazzotta: Vincenzo De Santis

Eugenio Ricciardi: Giuseppe De Santis

Kevin Magrì: Gaetano “Mezzafemmina”

Federico Calistri: Josef Boci

Paolo De Vita: Prof. Caggiano

Dante Marmone: Mariano

Mimmo Mancini: Pinuccio

Gabriella Silvestri: Suor Linda

Carmela Vincenti: Rosa “La masciara”

Pierfrancesco Nacca: Rocchino

Chiara Vinci: Maddalena (20 anni)

Guendalina Losito: Maddalena (13 anni)

Maria Andrea Cesari: Agata Del Santo (13 anni)

Graziana Marchionna: Agata Del Santo (18 anni)

Antonio Palumbo: Maresciallo Lorusso

Angelo Libri: Brigadiere Colella

Elia Marangon: Alessandro Zarra

Rinan Khismatouline: Kristy Boci

Monica Dugo: Silvia Zarra

Marco Falaguasta: Colonnello Ettore Zarra

Ilaria De Donato: Valeria (18 anni)

Ilenia Ginefra: Paola Casabui (18 anni)

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Storia di una famiglia perbene? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima mercoledì 3 novembre 2021; l’ultima mercoledì 24 novembre 2021. Ma vediamo insieme la programmazione completa della fiction su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 3 novembre 2021

Seconda puntata: mercoledì 10 novembre 2021

Terza puntata: mercoledì 17 novembre 2021

Quarta puntata: mercoledì 24 novembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Storia di una famiglia perbene in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 3 novembre 2021 alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare tutti gli episodi e goderseli in qualsiasi momento grazie alla funzione ondemand.