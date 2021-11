Storia di una famiglia perbene: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda la terza puntata di Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La miniserie italiana verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni mercoledì dal 3 al 24 novembre 2021. La serie inizia nella seconda metà degli anni ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

È il 1992, dunque sono ormai passati sette anni dagli eventi raccontati nella seconda puntata. Maria è cresciuta, è una giovane donna che frequenta il liceo. Ha un animo gentile che la porta a impegnarsi in progetti benefici, per tentare di cambiare le cose nel rione in cui vive. Si è ormai lasciata alle spalle Michele ed è felicemente fidanzata con Alessandro, uno studente. Ma il destino sta per sorprendere Maria. Don Nicola, infatti, versa in gravi condizioni di salute e Michele si vede costretto a tornare a Bari. Don Nicola, nonostante la malattia, non trascura i suoi loschi traffici. In particolare, si sta dedicando a un affare con gli albanesi e non può permettersi che sappiano che è in un momento di fragilità. Così, quando Michele accorre al suo capezzale, gli chiede di aiutarlo a fare in modo che l’affare vada in porto. Quando Antonio viene a sapere che Michele si trova di nuovo a Bari, non è certo contento. Al contrario, teme che sua figlia possa riprendere il rapporto con lui. Maria gli assicura che può dormire sonni tranquilli, poi però rivede Michele a un matrimonio. Antonio è furioso.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della terza puntata di Storia di una famiglia perbene, ma qual è il cast completo? Ecco l’elenco degli attori della fiction di Canale 5 con i rispettivi ruoli: