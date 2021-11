Storia di una famiglia perbene: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La miniserie italiana verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni mercoledì dal 3 al 24 novembre 2021. La serie inizia nella seconda metà degli anni ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nella prima puntata conosceremo i genitori di Maria, il pescatore Antonio De Santis e la moglie Teresa. Antonio è il classico padre padrone. Michele, invece, è il figlio di Don Nicola Straziota, dedito alla malavita, prima contrabbandiere e poi trafficante. L’amicizia tra Maria e Michele ben presto si trasformerà in amore, un amore contrastato dalle rispettive famiglie in perenne conflitto. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Maria e Michele sfideranno i loro genitori e fuggiranno insieme.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della prima puntata di Storia di una famiglia perbene, ma qual è il cast completo? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: