Storia di una famiglia perbene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La miniserie italiana verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni mercoledì dal 3 al 24 novembre 2021. La serie inizia nella seconda metà degli anni ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. Dove vedere la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda stasera, 10 novembre 2021, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5.

Storia di una famiglia perbene streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare tutti gli episodi e goderseli in qualsiasi momento grazie alla funzione ondemand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Storia di una famiglia perbene, ma qual è la trama? Un amore contrastato, proprio come successe a Giulietta e Romeo. Protagonisti due ragazzi di Bari. La fiction racconta l’insanabile conflitto tra due famiglie, a cui prova a opporsi l’amore puro ma impossibile dei figli. Siamo a Bari negli Anni 80: da una parte ci sono i De Santis, famiglia di pescatori povera ma piena di dignità. Dall’altra gli Straziota, arrogante clan malavitoso dedito al contrabbando e al ricatto. In mezzo ci sono Maria e Michele, poco più che bambini, legati da un’amicizia indissolubile che presto diventerà amore…