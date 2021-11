Storia di una famiglia perbene: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction in onda su Canale 5 il mercoledì sera? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 4 puntate. La prima mercoledì 3 novembre 2021; l’ultima mercoledì 24 novembre 2021. Ma vediamo insieme la programmazione completa della fiction su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 3 novembre 2021, ore 21,38

Seconda puntata: mercoledì 10 novembre 2021, ore 21,38

Terza puntata: mercoledì 17 novembre 2021, ore 21,38

Quarta puntata: mercoledì 24 novembre 2021, ore 21,38

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Storia di una famiglia perbene? Ogni episodio andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,38 e finirà alle ore 23,54. La durata complessiva prevista è quindi di circa 2 ore e 15 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Storia di una famiglia perbene in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 3 novembre 2021 alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare tutti gli episodi e goderseli in qualsiasi momento grazie alla funzione ondemand.