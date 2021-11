A che ora inizia Storia di una famiglia perbene: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Storia di una famiglia perbene, la fiction tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali ed è prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista alle ore 21,35 (circa). La miniserie italiana verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni mercoledì dal 3 al 24 novembre 2021. La serie inizia nella seconda metà degli anni ottanta, quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia.

Prima puntata: mercoledì 3 novembre 2021

Seconda puntata: mercoledì 10 novembre 2021

Terza puntata: mercoledì 17 novembre 2021

Quarta puntata: mercoledì 24 novembre 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inzia Storia di una famiglia perbene, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 3 novembre 2021 alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare tutti gli episodi e goderseli in qualsiasi momento grazie alla funzione ondemand.