Stella Manente, chi è la concorrente de La pupa e il secchione | Pupa

Stella Manente è una delle pupe del programma La pupa e il secchione, giunto alla terza stagione e condotto per l’occasione da Paolo Ruffini (che subentra ad Enrico Papi) e Francesca Cipriani (ex pupa).

Il programma va in onda ogni martedì su Italia 1, in prima serata, e prevede degli eliminati.

Ma cosa sappiamo su Stella, oltre alla sua professione da influencer?

Stella Manente, chi è la Pupa: influencer

Stella Manente, l’influencer, ha 27 anni ed è di Mestre. Lo scorso giugno, durante il Gay Pride di Milano, è diventata protagonista di un caso mediatico. Perché? Stella avrebbe fatto delle dichiarazioni poco consone, per le quali poi brutalmente attaccata.

Mentre era in corso il Gay Pride, Stella si è ritrovata bloccata nella calca e avrebbe esordito così: “Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire c***o, perché Hitler non esiste più? Sarebbe dovuto esistere Hitler, cioè guarda che massa di gente ignorante che sta bloccando la strada, vorrei capire la polizia dov’è, forse a farsi le s***e perché non ha un c***o da fare. Una vergogna guarda […] è solo per questo che l’Italia è in rovina”.

Stella aveva chiesto scusa ma, durante la puntata de La pupa e il secchione, ha tirato nuovamente in ballo l’argomento. “Mi trovavo senza saperlo al Gay Pride, lo so che è grave ma non sapevo nemmeno cosa fosse un Gay Pride, mostrando tutta questa manifestazione e dicendo delle brutte parole ne è uscito un caso mediatico, mi vergogno come persona per aver nominato Hitler, però capita che il nostro cervello non sia collegato alla nostra bocca”.

Stella si definisce una cittadina del mondo, le piace viaggiare ed è curiosa di natura, tra le sue più grandi passioni nella vita menziona la moda, la recitazione e i cavalli.

Stella ha sempre sognato di poter aprire una casa di moda tutta sua, che possa portare il suo nome, ma anche affermarsi come attrice; ma non rinuncia al sogno di dedicarsi anche all’allevamento di cavalli.

Stella, da aspirante attrice, coltiva molto il suo account Instagram, dov’è seguita da più di 244 mila follower.

La pupa e il secchione, il programma

Alla base del format de La pupa e il secchione, c’è la contrapposizione agli antipodi tra nerd e belli da mozzare il fiato. Quest’anno, l’esperimento è da entrambi i sessi. Il programma quest’anno si tinge di diverse sfumature, prima tra tutte la cessione del testimone: al posto di Enrico Papi, è arrivato Paolo Ruffini.

Il programma è partito con sei pupe e sei secchioni, ma ci saranno anche due pupi e due secchione.