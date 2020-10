Stefano Bettarini, chi è il probabile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Dovrebbe fare il suo ingresso stasera, lunedì 19 ottobre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio tv che ha partecipato a diversi reality come una passata edizione del Gf Vip, Temptation Island Vip e L’isola dei famosi. Ma chi è Stefano Bettarini? Qual è la sua carriera, il lavoro, la vita privata, la moglie o la fidanzata e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Chi è: età, lavoro, biografia, carriera

Classe 1972, è nato a Forlì. Trascorre l’infanzia e buona parte della sua adolescenza tra Buonconvento e Siena insieme ai genitori. Proprio suo padre, Mauro, allenatore, gli trasmette la passione per il calcio. Il giovane Stefano mette subito in mostra il suo talento con il pallone tra i piedi. La sua carriera da calciatore inizia nel settore giovanile dello Staggia Senese. Il suo esordio in serie C1 avviene nel 1991 con il Baracca Lugo. Nell’anno successivo riesce invece a raggiungere la serie B con la Lucchese. Con questa squadra Bettarini disputa ben 3 stagioni dopodiché passa alla Salernitana.

Nel 1995 ottiene l’esordio in Serie A, con il Cagliari. L’anno seguente passa alla Sampdoria, mentre nel 2002 approda alla Sampdoria. Poco dopo finisce travolto da uno scandalo su presunte scommesse. Nel 2003 Bettarini viene squalificato per 5 mesi, ma dieci anni dopo è stato assolto perché il fatto non sussiste. Nel 2005 vive una breve parentesi al Parma, dopodiché decide di smettere con il calcio giocato.

Per lui si aprono le porte del mondo dello spettacolo. In quello stesso anno Stefano Bettarini è uno dei concorrenti de La talpa, mentre l’anno seguente è nel cast di Buona Domenica. Nel 2009 Stefano arriva alla finalissima di Ballando con le stelle. Dal 2009 al 2011 commenta insieme a Massimo Caputo le partite di calcio nel programma Quelli che il calcio. Nel 2013 diventa un concorrente del reality Jump! Stasera mi tuffo.

Nel 2016 Bettarini partecipa al Grande Fratello Vip, mentre due anni dopo prende parte al viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, sua ex moglie. Nel 2019 è nel cast de L’Isola dei famosi.

Stefano Bettarini, vita privata: moglie, fidanzata e Instagram

Per 10 anni, dal 1998 al 2008, è stato sposato con Simona Ventura. Dal loro amore sono nati Nicolò nel 1998 e Giacomo nel 2000. Dopo il divorzio l’ex calciatore si è avvicinato alla ballerina Samantha Togni conosciuta durante la sua esperienza a Ballando con le stelle. La loro storia d’amore dura circa un anno.

Nel 2014 Bettarini ha avuto una relazione con Ilenia Iacono, i due stavano per sposarsi ma all’improvviso decisero di lasciarsi. Ha avuto una breve storia con Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Attualmente è fidanzato con Nicoletta Larini, tilista di ben 22 anni più piccola. Stefano più volte ha dichiarato pubblicamente che Nicoletta è la donna della sua vita e che sognano di mettere al mondo un figlio. Su Instagram è seguito da quasi 400mila persone.

