Stati Generali, dove vedere in tv e streaming il nuovo programma di Serena Dandini

Serena Dandini torna in prima serata su Rai 3 con un nuovo programma: Stati Generali sarà animato da tantissimi ospiti, fissi e mutevoli, che racconteranno l’Italia di oggi, tra finzione e realtà. Il programma è inteso come una fotografia ironica dei nostri tempi che approda in prima serata sul terzo canale di Viale Mazzini.

Composto da sei puntate, Stati Generali vedrà la Dandini punzecchiata dalle interruzioni di Martina Dell’Ombra.

In questa edizione, tutte le settimane saranno presenti degli ospiti fissi come Cinzia Leone, Lucia Ocone, Edoardo Ferrario, Germana Pasquero, Elio delle Storie Tese e Rocco Tanica.

Germana Pasquero imiterà Franca Leosini, Neri Marcorè invece imita Andreotti con la felpa “Diccì”. Saranno presenti anche i contributi video di The Pills, Le Sbratz e Natalino Balasso.

Tutto sul programma Stati Generali: chi conduce, ospiti fissi e speciali

Serena Dandini del programma ha dichiarato: “Ci saranno anche i maschi, a cominciare da Neri Marcorè, che nella prima puntata proporrà una parodia del premier Conte. Corrado Guzzanti non verrà nella prima puntata, ma non è detto che non ci sia nelle prossime, è un’effetto attesa-sorpresa. Il programma sarà una satira su quello che non va, una fotografia dei tempi che viviamo, di confusione e mancanza di speranze, futuro e sogni”.

Ma dove vedere Stati Generali? In tv o in streaming?

Stati Generali, dove vedere il programma in tv

Serena Dandini torna con un nuovo programma a partire da giovedì 21 novembre 2019, in prima serata su Rai 3.

Alle ore 21:20, tutti i giovedì per sei settimane di fila, andranno in onda sei episodi del nuovo programma di attualità condito con ironia grazie a tanti comici (alcuni più noti di altri).

Rai 3 è disponibile in chiaro (e cioè gratis per chi paga il canone) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi invece ha un abbonamento Sky, può trovare Rai 3 al tasto 103 del decoder.

Stati Generali, dove vedere il programma in streaming

Non siete a casa la sera della trasmissione, ma vorreste seguirla tramite smartphone, tablet o pc? Nessun problema, a voi ci pensa RaiPlay.

Con una formula rinnovata, grazie all’intromissione di Fiorello, RaiPlay è diventata ancora più smarth! Sintonizzandovi sulla piattaforma di RaiPlay, troverete tutti i programmi in diretta a vostra disposizione.

Potete anche scaricare l’app per smartphone (Android e iOS) per seguire in diretta streaming il programma della Dandini. Ma c’è di più.

Se avete perso la diretta, potete sempre recuperare le puntate già andate in onda sulla piattaforma streaming della Rai grazie alla sua funzione on demand.