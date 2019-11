Stati Generali, le anticipazioni della prima puntata: ospiti fissi e speciali

Serena Dandini torna su Rai 3 e questa volta porta con sé gli Stati Generali. Il nuovo programma è inteso come una fotografia che riprende la nostra attuale società, tra fantasia, satira politica e di costume: com’è cambiato il mondo da ieri a oggi, com’è stato il passaggio tra 2019 e 2020?

Il nuovo programma della Dandini si pone come obiettivo quello di discutere dei cambiamenti in chiave ironica e di circondarsi di tantissimi ospiti, alcuni fissi e altri che mutano di puntata in puntata.

Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata, che parte il 21 novembre 2019 su Rai 3? Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Tutto sul nuovo programma di Serena Dandini: arriva Stati Generali

Stati Generali, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Stati Generali parte giovedì 21 novembre 2019, in prima serata su Rai 3, e porta tantissimi ospiti coordinati da Serena Dandini.

Ogni puntata potrà contare su alcuni ospiti d’eccezione. La prima parte con Dario Argento, il celebre regista dell’horror che per l’occasione terrà un monologo sulla paura.

Un altro importante ospite della serata è Marco Mengoni, che si esibirà con la resident band e Neri Marcorè.

E ancora, per l’occasione, Serena Dandini intervisterà – seduta comodamente sul suo divano rosso – il neurobiologo di fama internazionale Stefano Mancuso e un’icona degli anni ’60, Jane Birkin.

Stati Generali, gli ospiti fissi del programma di Rai 3

Tra gli ospiti fissi che invece vedremo tutte le settimane a Stati Generali figurano Martina Dell’Ombra (Federica Cacciola), la conduttrice sovranista. E ancora Neri Marcorè che torna alla satira politica e porta il messaggio di buon augurio del Premier Conte e le ritrovate Stories di Andreotti.

E ancora, tra gli ospiti fissi di Stati Generali vediamo Lucia Ocone nelle vsti di Guga, in collegamento dal Paleolitico, e Cinzia Leone che spiega la manovra economica coi toni apocalittici della sua mitica signorina Vaccaroni.

Edoardo Ferrario invece si cala nelle vesti del sondaggista Massimo Stima e ci terrà aggiornati sugli umori del popolo italiano, mentre Germana Pasquero interpreterà Franca Leosini e darà un’anticipazione delle sue nuove Storie Maledette.

Il supporto video-musicale è dato dai The Pills, che ci portano “Ai confini de tipo adesso” con storie paradossali da un presente distopico, e anche Natalino Balasso e le breaking news di TG Lercio.

Tra gli ospiti musicali vediamo anche The Scissionisti (Elio e le Storie Tese), Legge e Bacchelli (Elio e Rocco Tanica).

Stati Generali vi aspetta giovedì 21 novembre 2019 alle ore 21:20 su Rai 3 con la prima puntata.

Dove vedere in tv e in streaming Stati Generali