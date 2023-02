Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 13 febbraio

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

Ogni puntata ha un tema diverso e questa edizione, in partenza alla vigilia di San Valentino, inizia con Step in love. Ospiti: Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo, Samira Lui. I primi personaggi cui Vincenzo De Lucia dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

Tra i giochi, oltre all’immancabile Stanza inclinata, icona del programma con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, tornano i grandi “classici”, come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che scoppia: i vip in gioco devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo. Senza vincitori né vinti, resta invariata l’unica regola del programma: divertirsi, per serate all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni lunedì alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.